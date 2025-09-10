حماس: العدوان الإسرائيلي على اليمن امتداد للعربدة الإسرائيلية المتصاعدة في المنطقة

أدانت حركة حماس “بأشدّ العبارات العدوانَ الإسرائيلي على اليمن، والذي استهدف محافظتَي صنعاء والجوف، وأوقع عددًا من الشهداء والجرحى بين المدنيين”.

وقالت الحركة في بيان لها مساء الأربعاء إنّ “هذا العدوان انتهاك فاضح للقانون الدولي، واعتداء على سيادة اليمن، وامتداد للعربدة الإسرائيلية المتصاعدة في المنطقة”.

وعبّرت حماس عن “تضامنها الكامل مع اليمن”، وثمّنت “إصرار الشعب اليمني وقواته المسلحة على مواصلة طريق إسناد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ولا سيما في ظل تصعيد حملة الإبادة الوحشية ضده”.

ودعت حماس “الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي ومؤسساته، إلى تحمّل مسؤولياتهم في لجم انفلات العدو الصهيوني وقادته مجرمي الحرب، والتحرّك فورًا لوقف عدوانه الوحشي على شعبنا الفلسطيني، وتهديده المتواصل لأمن واستقرار المنطقة وشعوبها”.

وفي وقتٍ سابقٍ الأربعاء، اعتدى طيران العدو الإسرائيلي على مواقع مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف، ما أدّى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام