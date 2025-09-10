بزشكيان اتصل بأمير قطر متضامنا: يجب على الدول الإسلامية أن تتكاتف في موقف واحد

ادان الرئيس الايراني مسعود بزشكيان عدوان الكيان الصهيوني على قطر، وأعلن في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعم وتضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل مع هذا البلد الصديق والشقيق، قائلاً: “تقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب أشقائها في قطر، وستتخذ أي إجراء ضروري لدعم جارتها وصديقتها الوثيقة”.

وصرح بأن الكيان الصهيوني، للأسف، لا يلتزم بأي إطار دولي متعارف عليه ولا يحترم أي قاعدة قانونية عالمية، مضيفًا: إن هذه الممارسات والإجراءات التي يرتكبها الكيان الصهيوني تتم بدعم ومساندة من اميركا.

وأكد أن الكيان الصهيوني، باسم الدفاع عن أمنه، قد زعزع أمن واستقرار وسلام المنطقة بأسرها، ولا يتوانى عن ارتكاب أي جريمة، وأضاف: يجب على الدول الإسلامية أن تتكاتف في موقف واحد وموحد، وأن تدين الكيان الصهيوني إدانةً جادة وفعالةً تجاه هذا العدوان وهذه الجرائم الصارخة، حتى لا يجرؤ هذا الكيان المجرم على تكرار ومواصلة هذه الممارسات.

كما أعرب أمير قطر عن تقديره للمكالمة الهاتفية من الرئيس الايراني، وقال: كما أشرتم، فإن نتنياهو المجرم لا يعرف حدودًا لجرائمه، وللأسف، يهاجم ويقصف أينما يشاء، وبأي طريقة يشاء، دون أن يرى أي عائق أمامه.

وأكد تميم بن حمد على ضرورة اتخاذ دول المنطقة موقفًا موحدًا تجاه جرائم الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن “مسؤولي حماس كانوا يراجعون خطة الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار، وفي المشاورات التي أجريناها معهم، أكدوا أنهم سيقدمون ردًا إيجابيًا على هذه الخطة، لكن للأسف، هاجمت إسرائيل هذا الاجتماع”.

وأعرب أمير قطر عن أمله في استمرار الاتصالات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الإسلامية الأخرى مع قطر في الأيام المقبلة، حتى يتسنى من خلال التعاون والجهود الجماعية اتخاذ إجراءات فعالة لوقف جرائم “إسرائيل”.

المصدر: وكالة مهر