بزشكيان: العدوان الإرهابي الصهيوني على الدوحة يدمر أي محاولة للدبلوماسية

أصدر الرئيس الايراني مسعود بزشكيان بيانًا أدان فيه عدوان الكيان الصهيوني على الأراضي القطرية، وقال: يُتوقع من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الدولية الأخرى الرد الفوري والحاسم والعملي على هذا العدوان السافر؛ فالسلام الدائم في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الاحتلال والعدوان.

وجاء في نص البيان: ارتكب الكيان الصهيوني اليوم عملاً إجراميًا جديدًا، في ظل صمت مريب من المجتمع الدولي، وبمهاجمته الأراضي القطرية واستهدافه قادة المقاومة الفلسطينية، فإنه لم ينتهك القانون الدولي والمبادئ الإنسانية فحسب، بل استهدف أيضًا السلام والاستقرار في المنطقة كهدف لعدوانه السافر. هذا العمل الإرهابي دليلٌ على أن الكيان الصهيوني لا يعترف بحدودٍ للجريمة والإرهاب، ومن ناحيةٍ أخرى، يُدمر أيَّ محاولةٍ دبلوماسية.

وأضاف: تُدين جمهورية إيران الإسلامية بشدة هذا العمل غير القانوني واللاإنساني والمُنافي للسلام. إن الاعتداء على بلدٍ مستقلٍّ يُعدُّ انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية ولميثاق الأمم المتحدة، وسيُضاعف تجاهل القوى العالمية لهذه السلوكيات من خطر انتشار الأزمات والحروب في المنطقة.

وقال : إذ نُعرب عن تضامننا مع حكومة وشعب قطر الشقيقة وشعب فلسطين المُضطهد، نُؤكد أن عدوان النظام الصهيوني وإرهاب الدولة لن يُضعفا عزيمة الشعب الفلسطيني على الحرية والمقاومة فحسب، بل سيُعززان أيضًا وحدة شعوب المنطقة ضد هذا الاحتلال والظلم.

واشار انه يُتوقع من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الدولية الأخرى الردَّ الفوري والحاسم والفعال على هذا العدوان السافر. إن السلام الدائم في المنطقة لا يُمكن تحقيقه إلا بإنهاء الاحتلال والعدوان.

واكد ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أكدت دائماً، ستقف إلى جانب جميع الشعوب المظلومة في المنطقة ولن تسمح للسياسات الأحادية الجانب والعدوانية بتعريض أمن ومستقبل المنطقة للخطر.