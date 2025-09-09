كركي تابع مع الأسمر وشميط أوضاع مكتب الضمان في بيت الدين واتفاق على تأمين مقر بديل موقت



استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه ظهر اليوم ، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر والأمين العام لجبهة التحرر العمالي الوليد شميط، حيث تم البحث في موضوع مكتب الضمان في بيت الدين.

وتناول اللقاء ، وفق بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق، القرار القضائي القاضي بالإخلاء الفوري للمبنى الذي يشغله الصندوق في بيت الدين، وما قد يترتّب عليه من تداعيات سلبيّة على أبناء المنطقة والقرى المجاورة، نظرا إلى الخدمات الصحية والاجتماعية التي يوفرها المكتب، والتي تغني الأهالي عن تحمّل أعباء التنقل إلى مراكز أبعد. ويُذكر أنّ آلاف المضمونين يستفيدون من خدمات هذا المكتب بصورة دائمة.

وقد اتفق المجتمعون على جملة من الحلول الممكنة والواقعية، أبرزها تأمين مقر بديل موقت إلى حين تسوية الأوضاع القانونيّة العالقة والتوصل إلى صيغة نهائية تحفظ حقوق المضمونين وتؤمن استمرار عمل المكتب بشكل طبيعي وفعال.

وفي ختام اللقاء، توجّه السيد شميط بالشكر إلى الدكتور كركي على تجاوبه وتعاونه الإيجابي مع المقترحات، وحرصه على تلبية احتياجات أهالي الشوف عموماً وبيت الدين والجوار خصوصاً. وأكد أن الاتصالات ستستكمل مع الجهات المعنية لإيجاد الحل الأنسب بالسرعة الممكنة، بما يضمن استمرارية الخدمات وعدم انقطاعها عن المواطنين”.

من جهته، شدّد المدير العام للصندوق على أهميّة انتشار مكاتب الصندوق على مختلف الأراضي اللبنانية، مؤكدا “أنّ الضمان سيبقى دائماً إلى جانب المضمونين وأصحاب الحقوق، وأن أي إجراء يتخذ لن يكون على حساب حاجات الناس وكرامتهم”.

