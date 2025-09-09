عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 9 أيلول/سبتمبر 2025

العناوين
البناء:
- المقاومة تضرب في القدس وجباليا: 10 قتلى وعشرات الجرحى جنودًا ومستوطنين
- اليمن يواصل إرباك الكيان بالصواريخ والمسيرات وفشل الدفاعات الجوية في الصد
- بري يزور عون ويستقبل هيكل… ومرتاح لبيان الحكومة… وخطة الجيش تطمئن
الاخبار:
- 11 قتيلًا صهيونيًا بعملتين بطوليتين في جباليا والقدس المحتلة
- القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مطاري “اللدّ” و”رامون” وموقعًا حساسًا في ديمونة الأخبار:
- باحث روسي يعرض “خَيَالًا أميركيًا” يحاكي أفكار توم برّاك: تقاعد مالي للمقاومين وشراء الأسلحة وإعمار مناطق نفوذ حزب الله
- باحث روسي يعرض وثيقة سرية للبنتاغون علاج مالي واقتصادي لسلاح حزب الله
- عون وهيكل وجنبلاط أقنعوا واشنطن والرياض بمخرج جلسة الجمعة
- أسعار اليوروبوندز تقفز إلى 22 سنتًا.. سعيد يسوّق مشروع “الفجوة المالية”: هيركات على الودائع بـ30 مليار دولار
- أميركا تُواصل ألاعيبها: لا حظوظ لخطّة ترامب الجديدة
اللواء:
- مشهد الانفراج يكتمل بزيارة سلام إلى عين التينة اليوم
- الإمارات تعين سفيرًا في لبنان.. والاحتلال يستعد لمناورة حدودية اليوم
- نتنياهو يتباهى بتدمير الأبراج.. قتلى بكمين في غزّة وعملية فدائية بالقدس
- إسبانيا تحظر كافة السفن والطائرات التي تحمل أسلحة لـ”إسرائيل”
- تسلل مسيرة حوثية قرب مفاعل ديمونا
- البرلمان الفرنسي يسقط حكومة بايرو
الجمهورية:
- أولوية واشنطن: استقرار لبنان
- بري: ببركات ستنا مريم كلّ شي منيح
- “جنوب الليطاني” في خطر
- الجيش فرض إيقاعه والتسوية لا ذكر ولا أنثى!
- هذه هي “المهمّة العاجلة” لاورتاغوس وكوبر
الديار:
- “لغم” يخشاه حزب الله… “شراء الوقت” إلى متى؟
- دور سعودي ــ إيراني بالتهدئة وواشنطن “مرتاحة”
- 3 أشهر من الاستقرار ولا ضمانات بلجم “إسرائيل”!
- لهذه الأسباب غادر الادميرال كوبر إلى قبرص!
- أربعة أيام أم خمسة؟ إشكالية زائفة في تعليم مأزوم
النهار:
- أرمينيا طبيعة آسرة وتاريخ معقّد: المعالم السوفياتية تنحسر والحداثة تخترق التقاليد
- “إسرائيل” تضرب الهرمل: رسالة ضدّ “الخطة”؟
- عملية القدس: الصراع يتوسع خارج غزّة
- إعمار سورية: ليس كلّ ما يتمناه اللبنانيون يدركونهّ
- الذكاء الاصطناعي: طفرة استثمارات بلا مردود؟
الشرق:
- بري التقى عون وهيكل: “ببركات ستنا مريم كلّ شي منيح”
- تعيين سفير للإمارات لدى لبنان
- “سيدة الجبل”: حصرية السلاح مطلبٌ مستقل عن أي مطلب آخر
- رئيس البرلمان العربي زار عون وسلام مؤكدًا الدعم الثابت للبنان
الاسرار
البناء:
خفايا:
- قالت جهات اقتصادية أوروبية إن ما تشهده فرنسا هو رأس جبل الجليد مما ينتظر بريطانيا ودولًا أوروبية عديدة وفي منطقة اليورو تستند حالة الاستقرار النسبي إلى ما وفرته قوة الاقتصاد الألماني التي بدأت تتلاشى، ما يعني أن احتمال أزمة يورو لم تعد بعيدة ونتائج حرب أوكرانيا بدأت بالظهور سواء بسبب تمويل الحرب بالديون أو بسبب شراء موارد الطاقة بأسعار مضاعفة عما كان عليه الحال مع المورد الروسيّ الذي ظنّ الأوروبيون أن مقاطعته عقاب لروسيا وهم كمن يُطلق النار على نفسه. وقالت الجهات الأوروبية إن نسب التضخم والبطالة ترتفع بصورة تفوق قدرة اقتصادات الدول الأوروبية على الصمود، والانفجار ليس بعيدًا وإطاحة الحكومات سوف تتكرّر كما هو حال فرنسا في أكثر من بلد أوروبي. وقد زاد الطين بلة اتفاق الإذعان الذي وقعته رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة مع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب حول الرسوم الجمركيّة المذلّة لأوروبا والمدمّرة لاقتصاداتها.
كواليس:
- كتب عدد من الخبراء العسكريّين والضباط الكبار السابقين في جيش الاحتلال تعليقات على تصاعد العمليّات التي تنفذها المقاومة في غزّة، وداخل الكيان بالتزامن مع تصعيد الاستهدافات اليمنية ردًا على التصعيد التدميريّ والتجويعيّ للاحتلال في غزّة ونتائجه بسقوط المزيد من المدنيّين، وتوقّع هؤلاء أن ترتفع موجات التصعيد بصورة تنعكس على داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، طلبًا لوقف الحرب وتصعيد موجات الاحتجاج في الشارع ضدّ استمرار الحرب. وقال بعضهم عندما تسقط الصواريخ اليمنيّة بصورة يوميّة على تل أبيب وتستهدف الطائرات المسيّرة عمق الكيان عدة مرات في اليوم، فإن كلّ الكيان سوف ينزل إلى الشارع وقد ضاق ذرعًا بكذبة النصر المطلق التي يتحدث عنها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
الأخبار:
- قالت مصادر في المديرية العامة للأمن العام إن نحو 50 ألف سوري من المسجّلين نازحين في لبنان عادوا إلى سورية ضمن برنامج العودة الطوعية المنظّمة ذاتيًا الذي أطلقته المفوّضية العليا لشؤون النازحين، والذي يوفّر منحة نقدية لمرة واحدة لتسهيل العودة الطوعية عبر المعابر الحدودية الرسمية. وأضافت المصادر أن أكثر من 80 ألفًا سجّلوا أسماءهم للعودة بعد إعلان الأمن العام عن إجراءات تسهيل إداري للراغبين بالعودة إلى سورية بين 1 تموز و30 أيلول 2025، مشيرة إلى أن عدد العائدين بحلول نهاية هذا الشهر سيصل إلى 130 ألفًا، أي نحو 10 من المسجّلين كنازحين. وقدّرت المصادر أن يصل عدد العائدين بحلول نهاية العام إلى نحو 500 ألف، مشيرة إلى أن أكثر من 200 ألف من غير المسجّلين لدى المفوّضية عادوا بالفعل إلى سورية منذ بداية هذا العام.
- زار وفد قضائي – أمني ضمّ القاضيين كلود غانم ومنى حنقير وضابطين من الجيش والأمن العام دمشق أمس للبحث مع نظرائهم السوريين في ملف الموقوفين الإسلاميين الذين تطالب دمشق بتسلّمهم. وعلمت “الأخبار” أن الوفد يحمل اقتراحًا للمسؤولين السوريين لتقديم لائحة بأسماء الموقوفين الذين تطالب دمشق بإطلاقهم لدرس ملفاتهم، وتسهيل إجراءات إطلاق من اعتُقلوا بتهم مناصرة “الثورة السورية” أو المعارضة المسلحة السابقة التي تسلّمت الحكم، خصوصًا في حال كان هؤلاء قد أمضوا في التوقيف فترات أطول مما ينص عليه قانون العقوبات، في ما لا يزال لبنان يرفض إطلاق موقوفين أو محكومين شاركوا في قتل عسكريين لبنانيين.
- أثار قرار محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر بإلغاء تكليف الخبير العقاري المُعيّن في مدينة الهرمل وتعيين آخر مكانه في مدينة بعلبك، استهجانًا لما ينتج عنه من أعباء سيتكبّدها أهالي المدينة بالسفر أكثر من 60 كيلومترًا إلى مدينة بعلبك لإنهاء معاملاتهم، علمًا أن مدينة الهرمل تعاني، منذ استحداث محافظة بعلبك – الهرمل عام 2003، من عدم افتتاح مكاتب إقليمية للإدارات الحكومية والدوائر الرسمية لتخفيف الأعباء التي يتكبّدها السكان بالسفر إلى بعلبك، في كلّ مرة يريدون الحصول فيها على أبسط البيانات الرسمية.
اللواء:
همس:
- لاحظ مطَّلعون تباينًا في مقاربة مندرجات بالقرار 1701 في ما خص وقف النار بين دبلوماسيَّين أميركيَّين، يعملان معًا أو فرادى!
غمز:
- يتخوف نقابيون من موجة تحركات في الشارع في مرحلة التحولات المالية والمصرفية وهيكلة الإدارة ومؤسسات القطاع الخاص.
لغز:
- تتعرض العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر لتراجع مستمر قد يؤثر سلبًا على التحالفات الانتخابية في أيار المقبل.
الجمهورية:
- يحمل سفير عربي جديد معه بشرى سارة للبنانيِّين الراغبين في زيارة بلاده من خلال إعادة العمل بنظام التأشيرات بعد توقّف استمرّ سنوات.
- لوحِظ أنّ عددًا من الوزراء يتلهون بتفاصيل غير حيَوية وغير منتجة، في ما المطلوب منهم الانخراط في ورشة تحقيق إنجازات عملية وملموسة.
- تطلق دولة عدوة نظام تجسس ومراقبة بالأقمار الاصطناعية متطوّرًا جدًا، يعمل فوق لبنان وعدد من دول المنطقة.
النهار:
- في إطار الحملات التي تستهدف الرئيس نبيه بري لإضعاف موقفه، سرت اتهامات له بالموافقة تحت الطاولة على إقامة المنطقة الصناعية في 27 قرية حدودية بما يؤدي إلى تهجير أهلها.
- بعد انطلاق عملية جمع السلاح الفلسطيني بشكل سريع غير مدروس بدقة، وبعد إعادة النظر، بدأ العمل على إنهاء ملف المخيمات الواقعة جنوب الليطاني كمرحلة أولى كاملة، ثمّ التحول إلى باقي المخيمات بعدما توافر الغطاء السياسي للأمر من جهات خارجية عدة وستدخل بعض الدول الصديقة لمجموعات وفصائل فلسطينية على الخط لضمان حسن التنفيذ السلمي.
- ينقل وفق المكاتب العقارية والمقاولين اللبنانيين الذين يعملون في كلّ من اليونان وقبرص، بأن عددًا كبيرًا من اللبنانيين اشتروا عقارات بشكل غير مسبوق في كلّ من هذين البلدين.
- في ما نقل عن الرئيس نبيه بري ارتياحه إلى الوضع العام، إلا أنه أبدى أمام ضيوفه تخوفه من ردة فعل “إسرائيلية” لأن الحرب لم تنته بعد وفق قوله.
- أبدى مرجع سياسي ارتياحه إلى حركة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومواقفه واعتبر أنها تعبر عن الاعتدال الضروري في هذه المرحلة في مواجهة حملات التكفير والاتهام بالعمالة.
- ينشط جهاز أمن الدولة في ملاحقة شبكات المخدرات والدعارة في غير منطقة.
