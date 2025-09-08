استشهاد طفل ثان متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم جنين

استشهد مساء اليوم الإثنين الفتى الفلسطيني محمد سري عمر مسقلة “علاونة” (14 عاماً)، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، ليرتفع عدد الشهداء إلى اثنين منذ ساعات الصباح، إلى جانب أربع إصابات بينها حالة خطيرة وأخرى متوسطة، وفق ما أفاد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر لـ”وفا”.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة فتى (17 عاماً) بالرصاص الحي في الكتف عند مدخل المخيم، ونقلته إلى المستشفى.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق عن استشهاد الفتى إسلام عبد العزيز نوح مجارمة (14 عاماً) في المخيم. كما أصيب شاب (22 عاماً) برصاص الاحتلال في البطن، وطفلة (12 عاماً) في يدها أثناء ملاحقتها من الجنود.

وأفادت مراسلة “وفا” نقلاً عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال حاصرت مجموعة من المواطنين داخل حارة البشر خلال محاولتهم الوصول إلى منازلهم لتفقدها، وأطلقت النار باتجاههم .

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اعتقلوا عدداً من المواطنين واقتادوهم إلى ثكنة عسكرية داخل المخيم، فيما أضرموا النيران في أحد المنازل وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي.

وخلال العدوان، دمّر الاحتلال أكثر من 600 منزل بشكل كامل في مخيم جنين، وهدم نحو 1000 وحدة سكنية جزئياً، ما أدى إلى تهجير ونزوح نحو 22 ألف مواطن من سكان المخيم إلى المدينة والبلدات والقرى المجاورة.

المصدر: وفا