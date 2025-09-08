إنتهاك السيادة اللبنانية مستمر..5 شهداء في غارات على السلسلة الغربية لجرود الهرمل

يتواصل الخرق الصهيوني للسيادة الرسمية اللبنانية حيث شنت اليوم طائراتِ الاحتلال الصهيوني غاراتٍ معاديةً على السلسلةِ الغربيةِ لجرود الهرمل. وسط تحليق مستمر لطائرات الاستطلاع المعادية. وافاد مراسل المنار في الهرمل عن تحليق للطيران الحربي المعادي في أجواء منطقتي البقاع الشمالي والهرمل.

واعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن “غارات العدو الإسرائيلي على البقاع وجرود الهرمل أدت في حصيلة أولية، إلى سقوط خمسة شهداء وإصابة خمسة آخرين بجروح”.

المصدر: موقع المنار +وزارة الصحة اللبنانية