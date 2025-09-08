الإثنين   
   08 09 2025   
   15 ربيع الأول 1447   
   بيروت 19:09
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    إنتهاك السيادة اللبنانية مستمر..5 شهداء في غارات على السلسلة الغربية لجرود الهرمل

      يتواصل الخرق الصهيوني للسيادة الرسمية اللبنانية حيث شنت اليوم طائراتِ الاحتلال الصهيوني غاراتٍ معاديةً على السلسلةِ الغربيةِ لجرود الهرمل. وسط تحليق مستمر لطائرات الاستطلاع المعادية. وافاد مراسل المنار في الهرمل عن تحليق للطيران الحربي المعادي في أجواء منطقتي البقاع الشمالي والهرمل.
      واعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن “غارات العدو الإسرائيلي على البقاع وجرود الهرمل أدت في حصيلة أولية، إلى سقوط خمسة شهداء وإصابة خمسة آخرين بجروح”.

      المصدر: موقع المنار +وزارة الصحة اللبنانية

      مواضيع ذات صلة

      مسيّرة معادية تستهدف سيارة عند مدخل صير الغربية

      مسيّرة معادية تستهدف سيارة عند مدخل صير الغربية

      سلسلة غارات معادية على أحراج علي الطاهر جنوب لبنان

      سلسلة غارات معادية على أحراج علي الطاهر جنوب لبنان

      غارات جوية معادية على الجنوب والبقاع

      غارات جوية معادية على الجنوب والبقاع