جبهة “العمل الإسلامي” أشادت بعملية جباليا : المعركة مع هذا العدو طويلة ومؤلمة



أشادت جبهة “العمل الإسلامي” في لبنان، في بيان بالعملية البطولية النوعية عند تقاطع مستوطنة “راموت ” شمالي القدس المحتلة صباح هذا اليوم .. والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من قطعان المستوطنين الإسرائيليين بين قتيل وجريح. وحسب إعتراف العدو لغاية الآن ( 6 قتلى وحوالي 15 جريح ، بينهم 7 في حالة حرجة).

واعتبرت الجبهة “أن هذه العملية النوعية الكبيرة، وفي هذا الأسلوب والتخطيط والإعداد الناجح المدروس هي حق مشروع ورد طبيعي مشروع أيضا على جرائم العدو اليهودي الصهيوني الغاصب المحتل الذي يقترف أكبر جريمة إنسانية في عصرنا الحديث من خلال حرب التجويع وحرب الإبادة الجماعية الدموية البشعة التي يقترفها بحق أهلنا وإخواننا في قطاع غزة العزة والمدنيين العزل والأطفال والنساء والشيوخ الأبرياء”.

وباركت الجبهة ل”المجاهدين الأبطال في غزة العزة، وللشعب الفلسطيني الصامد الصابر الأبي، عملية تفجير دبابة الميركافا في جباليا والتي أدت إلى مقتل 4 جنود إسرائيليين حسب إعتراف منصات العدو العبرية”.

ورأت “الجبهة”، “أن المعركة مع هذا العدو هي معركة طويلة ومؤلمة، إلا أن المؤكد أيضا أنها مؤلمة له وقاسية جدا وشديدة عليه وأن نهاية الأمر والمطاف ونهاية المعركة ستكون لصالح المجاهدين والمقاومين الأبطال الذين يسطرون اليوم أروع الملاحم ويذيقون العدو مرارة الألم وكأس الموت .. ولن تنته المعركة الفاصلة مع هذا العدو إلا بدحره وهزيمته وطرده عن أرضنا وتحرير القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام