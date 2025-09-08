حب الله بارك عملية راموت: ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال

بارك مسؤول العلاقات الفلسطينية النائب السابق حسن حب الله في بيان‏ “العملية البطولية الفدائية التي نُفّذت في القدس المحتلة عند مفترق مستوطنة “راموت” ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه الغاصبين، والتي أوقعت عددًا من القتلى والجرحى في صفوفهم، على يد المقاومين الأبطال الذين جسدوا بإقدامهم وشجاعتهم أصالة هذا الشعب المقاوم وإصراره على مواصلة طريقة المقاومة والتصدي لآلة القتل والإجرام الصهيوني”.

وقال:”ان هذه العملية البطولية المظفّرة هي ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال المتمادية في غزة والضفة والقدس، وتعبير راسخ عن إرادة الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة الجماعية وحرب التهجير والتجويع. وهذه العملية، وغيرها من العمليات البطولية اليومية التي تنفذها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، هي تأكيد على أن بندقية المقاومة ستبقى الخيار الوحيد لمواجهة العدوان الهمجي، وأن روح المقاومة المتجذرة في قلب الشعب الفلسطيني لا يمكن نزعها أو إخمادها”.

اضاف:”إننا إذ نُشيد بهذه العملية النوعية، نتوجه بالتحية والإجلال لأرواح الشهداء الأبرار منفذي العملية، ونتقدم بالتهنئة والتبريك لعائلاتهم ولكل الشعب الفلسطيني، ونؤكد أن كل جرائم الاحتلال لن تُضعف عزيمة هذا الشعب الأبي، ولن تثنيه عن مواصلة درب الكفاح والجهاد لتحرير أرضه، بل ستقوده إلى مزيد من العمليات التي ستزلزل أمن كيانه الهش، ولن تنفعه كل إجراءاته في وقف إرادة المواجهة والتصدي”.