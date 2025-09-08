عشرات الشهداء في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة في غزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن 21 مواطنًا استُشهدوا منذ فجر اليوم السبت، في غارات شنّتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منازل وخيام تؤوي فلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط تواصل عمليات القصف الجوي والمدفعي.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلين يعودان لعائلتي بعلوشة والنمر في شارع أحمد ياسين بحي الشيخ رضوان، ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين، في حين لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وفي السياق ذاته، فجّر جيش الاحتلال روبوتات مفخخة لتدمير منازل المواطنين في محيط بركة الشيخ رضوان، تزامنًا مع قصف مدفعي شرقي الحي وإطلاق نار من طائرات مسيّرة إسرائيلية.

كما أسفر قصف استهدف خيمة للنازحين بالقرب من الشاليهات في حي الشيخ عجلين عن استشهاد أربعة مواطنين، بينهم طفلة، وإصابة آخرين.

وفي حي النصر، أدى قصف إسرائيلي على مفترق طموس إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وسقوط عدد من الجرحى. كما أصيب مواطنون في استهداف منزل شمال مفترق المغربي بحي الصبرة، وفي قصف استهدف شقة سكنية داخل برج الأمير بحي تل الهوى.

وفي حي الدرج، شنّت طائرات الاحتلال غارة على منزل في شارع اليرموك، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، فيما استُشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلًا بمنطقة الصحابة في مدينة غزة.

إلى ذلك، استُشهد خمسة مواطنين وأُبلغ عن فقدان آخرين جراء استهداف منزل يعود لعائلة الضعيفي في شارع اليرموك بمدينة غزة.

كما أطلقت الطائرات المروحية التابعة للاحتلال نيرانها باتجاه حييّ التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة، وسط استمرار الغارات على مختلف أحياء المدينة.

المصدر: موقع المنار