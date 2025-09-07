حماس: نرحّب بأي تحرك لوقف العدوان ومستعدّون للتفاوض على إطلاق الأسرى مقابل إنهاء الحرب والإنسحاب

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في بيان صادر عنها اليوم، أنها تلقّت عبر الوسطاء بعض الأفكار من الطرف الأميركي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأكدت الحركة ترحيبها بأي تحرك يسهم في الجهود المبذولة لإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأشارت حماس إلى جهوزيتها الفورية للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتشكيل لجنة من المستقلين الفلسطينيين لإدارة القطاع تتسلّم مهامها فورًا.

كما شددت الحركة على ضرورة وجود ضمانات واضحة تضمن التزام الاحتلال بما يتم الاتفاق عليه، تفاديًا لتكرار التجارب السابقة، مشيرة إلى أن آخرها كان الاتفاق الذي قدمه الوسطاء استنادًا إلى مقترح أميركي ووافقت عليه الحركة في القاهرة بتاريخ 18 آب/أغسطس 2025، دون أن يرد عليه الاحتلال، بل استمر في ارتكاب المجازر وسياسة التطهير العرقي.

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على استمرار اتصالاتها مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

المصدر: مواقع