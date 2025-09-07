مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأحد 7-9-2025

فيما كانت عيونُ الصهاينة، وقُبَبُهُمُ الحديديةُ وسهامُهم ومقالعُ داوودَ مُسلّطةً على مطارِ بن غريون ، جاء النبأُ اليقينُ من اليمن ، طائرةٌ مُسيّرةٌ تنفجرُ في مطارِ رامون جنوبيَ فلسطينَ المحتلة ، وتَضرِبُ كلَّ اوهامِ الصهاينةِ بأنَّ الاغتيالاتِ يُمكنُ أن تُزيحَ أصابعَ أهلِ الحميّةِ عن الزِناد ، وتَحرِفَ البوصلةَ عن جبهةِ اسناد ِ غزة ، لتفضحَ أكثرَ المتآمرينَ من عربٍ وأعراب، مَن ضُربت عليهم الذِلةُ لخِذلانِهم الحقَّ وأهلَه.

وحتى لا يَتشابَهَ على الصهاينةِ الامرُ كما حصلَ مع بقرةِ نبيِّ الل موسى عليه السلام، حَسَمَ اليمنيونَ بأنَّ ضربةَ هُدهُدِهِم الذي تَخفَّى عن كلِّ أجهزةِ الترصدِ والمراقبةِ ليسَ رداً على عمليةِ اغتيالِ رئيسِ الحكومةِ وعددٍ من وزرائِه ، فالقياديُ في حركةِ أنصار الل حزام الاسد غردَ بالعبريةِ قائلاً: الانتقامُ الحقيقيُ لم يبدأْ بعد، ما ينتظرُكم سيكونُ أقسى بكثير.

في المحصِّلةِ دشَّنَ اليمنيونَ عَنوةً مطارَ رامون . فقد علَّقَ مراسلُ القناةِ 14 الصهيونيةِ على العمليةِ بعبارةٍ ساخرةٍ قائلاً : يبدو أنها أولُ طائرةٍ دوليةٍ تهبطُ في المطارِ منذُ افتتاحِه.

أما في مَدارجِنا، فما اِن يغادرَ مبعوثٌ أميركيٌ حتى يهبطَ آخر ، جديدُ الزوارِ قائدُ القيادةِ الوسطى في الجيشِ الاميركيّ براد كوبر brad cooper الذي شارك اليومَ مع مورغان اورتاغوس في اجتماعٍ للجنةِ وقفِ النارِ في رأسِ الناقورة ، وختمَ بجولةٍ جويةٍ عبرَ مروحيتينِ على طولِ المنطقةِ الحدودية. اجتماعٌ دامَ أربعَ ساعاتٍ للجنةٍ كان قد نعاها برَّاك الذي سُجلَ غيابُهُ اليومَ بعدَما سَجلت ورقتُه المشؤومةُ تراجعاً في الايامِ الاخيرة. وتحسباً لتداعياتِ ذلك ، دعا حزبُ الل على لسانِ نوابِ كتلةِ الوفاءِ للمقاومة الدولةَ الى الاستعدادِ لمواجهةِ الضغوطِ القادمةِ بعدَ جلسةِ الجمعةِ الحكوميةِ في الخامسِ من ايلولَ الجاري ، وما نتجَ عنها ، وعدمِ تكرارِ خطيئةِ الخامسِ والسابعِ من آب.

بقلم : علي حايك

تقديم : سهيل دياب

المصدر: موقع المنار