انهيار جسر قيد الإنشاء في كربلاء يخلف عدداً من الضحايا

أفادت وسائل إعلام عراقية أمس السبت، بانهيار جسر قيد الإنشاء، في كربلاء، ما أسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين، تحت الأنقاض.

بالفيديو.. تواصل جهود الإنقاذ لانتشال أحد العالقين تحت ركام جسر العطيشي في كربلاء المقدسة#عراق_قوي pic.twitter.com/MQyF8NvRCb — ام زهراء الحسيني (@am_zhra92963) September 6, 2025

وفي السياق ذاته، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على تفاصيل حادث مجسر العطيشي بمدينة كربلاء المقدسة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “وكالة الأنباء العراقية”، أن السوداني، “تابع باهتمام كبير، تطورات الحادث المؤسف في موقع مشروع مجسر العطيشي بمدينة كربلاء، قيد الإنشاء، ووجّه على الفور، بتشكيل لجنة تحقيقية من الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، ومحافظة كربلاء، من أجل الوقوف على تفاصيل الحادث، وتحديد المقصرين والمسؤولية”.

من جهته، أفاد محافظ كربلاء بأنه “تتواصل الجهود الميدانية لإنقاذ العجلتين اللتين تعرضتا لحادث سقوط فضاء مجسر قضاء الحسينية نتيجة التواء أحد الروافد أثناء عملية صب خرسانة السطح مما أدى إلى انقلاب أحد الفضاءات كونها مرتبطة مع بعضها”.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، بأن فرقها متواجدة في موقع انهيار الجسر، وتواصل أعمال إزالة الأنقاض للبحث عن مفقودين.

المصدر: مواقع إخبارية