    دولي

    أمريكا | تظاهرات في واشنطن ضد نشر الحرس الوطني وتهديد ترامب بإرسال “وزارة الحرب” إلى شيكاغو

      خرج متظاهرون إلى شوارع العاصمة الأميركية واشنطن للاحتجاج على سياسات الرئيس دونالد ترامب، ولا سيما قراره بنشر قوات الحرس الوطني في المدينة.

      وتأتي التظاهرات في وقت هدد فيه ترامب بإرسال ما سماه “وزارة الحرب”، وهي التسمية الجديدة لوزارة الدفاع، إلى مدينة شيكاغو، مما زاد حدة التوتر السياسي حول خططه لنشر القوات الفدرالية في مدن أميركية يقودها ديمقراطيون.

      ويهدف ترامب، بحسب تصريحاته، إلى تكرار العملية التي نُفذت في واشنطن، حيث جرى تعزيز وجود الحرس الوطني وعناصر فدرالية نفذت عمليات اعتقال وترحيل، ما أثار موجة غضب بين السكان المحليين.

      وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشال” أن “شيكاغو على وشك أن تكتشف لماذا سُمّيت وزارة الحرب بهذا الاسم”.

      المصدر: وكالات

