توضيح من “القومي”: لا معسكرات أو تدريبات عسكرية لنا في الشويفات

أصدر الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان بيانًا توضيحيًا مساء السبت، تعليقًا على “ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول قيام الجيش اللبناني بمداهمة مخيم تابع للحزب في بلدة الشويفات”.

وقال البيان إن “المكان الذي دخل إليه الجيش هو أرض خاصة استُخدمت لقيام نشاط طلابي تربوي يُنظم منذ سنوات في فصل الصيف، ويشارك فيه الأشبال والطلبة”، وأكد أن “لا وجود لأي معسكرات أو تدريبات عسكرية للحزب في المكان المذكور، وما تم تداوله عن مخيم تدريبي غير صحيح جملةً وتفصيلًا، والمكان هو أرض زراعية ولا يوجد فيه أي منشآت أو ما شابه”.

وأضاف البيان أن “ما جرى هو نتيجة التباس بعد ورود معلومات عن حصول إطلاق نار في المنطقة، ما دفع الجيش إلى التحرك ومداهمة المكان. وقد أثبتت الوقائع أن الأمر لا يتعدى نشاطًا طلابيًا بحتًا”، وأكد “الحرص الدائم على التعاون مع المؤسسة العسكرية اللبنانية”، وشدّد على “الاحترام الكامل لدور الجيش الوطني وصلاحياته في الحفاظ على الأمن والاستقرار”.

ودعا الحزب القومي “وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار، وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تمسّ بحقيقة أنشطته الطلابية والتربوية”، وأكد أن “الأشبال والطلبة هم مستقبلنا، وأن مخيماتهم ستبقى فضاءات للعلم والمعرفة والانتماء الوطني، بعيدًا عن أي تفسيرات مغلوطة”.

المصدر: موقع المنار