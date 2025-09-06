امريكا | في خطوة تعكس تحوّلَ سياسته الخارجية .. ترامب يأمر بإعادة تسمية وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يقضي بإعادة تسمية وزارة الدفاع الأمريكية، المعروفة بالبنتاغون، لتصبح “وزارة الحرب”، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا واعتبرها ترامب “رسالة نصر” موجهة إلى العالم.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض: “أعتقد أن هذا الاسم يبعث برسالة نصر، ويعكس في الحقيقة رسالة قوة”، وذلك أثناء توقيعه على القرار بحضور وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث.

و اعتبر الرئيس الأمريكي أنّ الاسم الجديد “وزيرالحرب اسم أكثر ملاءمة في ظل ما يشهده العالم حالياً”.

و لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الكونغرس أو وزارة الدفاع حول هذا القرار، كما لم يتضح ما إذا كانت هناك تبعات قانونية أو تنظيمية لتغيير الاسم على المؤسسات العسكرية والهيئات الفيدرالية ذات الصلة.

و تحمل هذه الخطوة دلالات سياسية وعسكرية، قد تعيد صياغة الطريقة التي تُقدَّم بها السياسات الدفاعية الأمريكية على الصعيدين الداخلي والدولي، خصوصًا في ظل التوترات الدولية المتزايدة، وقد تُفسّر على أنها تحول في الخطاب السياسي الأمريكي نحو مزيد من التشدد.

و تُعيد هذه الخطوة اسم “وزارة الحرب” إلى الواجهة بعد أكثر من سبعة عقود من إلغائه. فقد كانت “وزارة الحرب” (War Department) هي الجهة المسؤولة عن إدارة الشؤون العسكرية في الولايات المتحدة منذ تأسيسها عام 1789 وحتى عام 1947، عندما تم حلّها بموجب “قانون الأمن القومي”، لتُدمج لاحقًا في وزارة الدفاع الجديدة (Department of Defense)، والتي شُكّلت رسميًا عام 1949.

و جاء هذا التغيير حينها في سياق إعادة هيكلة واسعة للجيش الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية، تهدف إلى توحيد قيادة القوات المسلحة وتعزيز التنسيق بين فروعها، بما في ذلك الجيش، البحرية، وسلاح الجو الذي تأسس حديثًا آنذاك.

و رغم أن “وزارة الحرب” كانت التسمية الرسمية طوال الحروب الأمريكية الكبرى في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، إلا أنّ المصطلح أصبح يُعتبر غير ملائم في عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تميل الدول إلى استخدام تسميات أكثر حيادية مثل “الدفاع” بدلاً من “الحرب”.

المصدر: وكالات