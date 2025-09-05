الجمعة   
   05 09 2025   
   12 ربيع الأول 1447   
   بيروت 18:07
    وزير التنمية الإدارية فادي مكي اثر مغادرته جلسة مجلس الوزراء: اذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية فانا على استعداد ان أضع هذه الاستقالة بتصرف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب العديد من مناطق باكستان

      حركة الجهاد الإسلامي: قصف الأبراج في غزة اعتراف صريح بجرائم حرب صهيونية

      الإستخبارات من المعلومة إلى العلم.. كتاب: الاستخبارات الاستراتيجية للسياسة الاميركية العالمية

