إصابة 20 فلسطينياً بينهم طفل في هجوم شنّه المستوطنون على قرية خلة الضبع

أصيب نحو 20 فلسطينياً بينهم طفل في هجوم شنّه المستوطنون الصهاينة على قرية خلة الضبع في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال أهالي القرية إن عشرات المستوطنين هاجموهم واعتدوا عليهم بالعصي والسكاكين ما أدى لوقوع عدد كبير من الاصابات التي استدعت نقل بعضها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتتعرض خلة الضبع إلى هجمات متكررة من قبل المستوطنين الصهاينة وجيش العدو بهدف تهجير اهلها تنفيذا لمخطط الضم الى الاراضي المحتلة . وفي 5 أيار/ مايو الماضي نفذ جيش الاحتلال عملية هدم واسعة في خلة الضبع، طالت 25 منزلاً ومنشأة زراعية وآبار مياه، بذريعة البناء غير المرخص.

ومعنا من الضفة الغربية المحتلة مراسل المنار خالد الفقيه.

المصدر: موقع المنار