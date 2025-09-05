“الزراعة اللبنانية” دعت البلديات للمشاركة بتشجير جوانب الطرق

أعلنت وزارة الزراعة في لبنان في بيان لها، الجمعة، أنه “في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز المساحات الخضراء، وحماية التنوع البيولوجي، وتحسين المشهد العام في المدن والقرى، أطلقت مشروعاً وطنياً لتشجير جوانب الطرق على مختلف الأراضي اللبنانية”، ودعت “البلديات واتحادات البلديات الراغبة في المشاركة إلى التقدّم بطلباتها وفق الشروط والمعايير المحدّدة”.

كما أعلنت الوزارة أن “باب تقديم الطلبات يبدأ اعتباراً من تاريخ هذا الإعلان، ويستمر حتى 20 أيلول 2025 ضمناً، وذلك عبر دوائر التنمية الريفية في المصالح الإقليمية التابعة لوزارة الزراعة، وبالاستناد إلى النموذج المخصّص لهذه الغاية”.

الشروط العامة لتشجير الطرق:

-أن تكون الطريق ملكاً بلدياً أو ملكاً عاماً حصراً.

-أن تتوافر مواقع ترابية صالحة تسمح بالنمو المستدام للأشجار، وبعيدة عن الزفت أو الرصيف أو الصخر بمسافة لا تقل عن 1.5 – 2 متر.

-أن يبلغ عمق التربة في الموقع 50 سم على الأقل، بما يتيح عملية الحفر والزرع.

-توفّر مصدر مياه دائم لري الشتول خلال فترة الالتزام والصيانة.

-أن تكون المواقع جاهزة للبدء مباشرةً بأعمال التشجير من دون الحاجة إلى أعمال بنى تحتية إضافية (تسوية، إزالة صخور وأحجار، إلخ).

الآلية المعتمدة:

-تقديم الطلب مرفقاً بالمستندات المطلوبة.

-الكشف الميداني على المواقع من قبل دائرة التنمية الريفية في المصلحة الإقليمية أو مراكز الأحراج التابعة لها.

-إعداد تقرير فني حول واقع الموقع وإمكانية تشجيره.

-دراسة الملف في وزارة الزراعة – مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية لاتخاذ القرار النهائي.

وأكدت الوزارة أنّ “هذا المشروع يشكّل خطوة عملية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين البيئة المحلية، والتخفيف من آثار التغيّر المناخي، وتحفيز البلديات على الانخراط الفاعل في مسيرة التنمية المستدامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام