العدو الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقال في الضفة المحتلة

شنّت قوات العدو الإسرائيلي، فجر الجمعة، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وفي السياق، ذكرت مصادر فلسطينية أن “الحملة الإسرائيلية تركزت في قرية حارس غرب سلفيت، وطالت ما لا يقل عن 15 مواطنًا”، وأشارت إلى أن “قوات الاحتلال اعتقلت رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة، ونائب رئيس المجلس تيسير كليب، وعضو المنطقة التنظيمية أيسر شملاوي، إلى جانب عدد كبير من أبناء القرية، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها”.

وأضافت المصادر أن “قوات الاحتلال داهمت فجر الجمعة مدينة قلقيلية وفتّشت عددًا من المنازل”، وأفادت أن “الاقتحام تم من المدخل الشرقي للمدينة، حيث انتشرت القوات في محيط المقبرة وحي الشارقة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، عُرف من بينها منزلان لعائلتي داوود والقواس”، وتابعت أن “جنود الاحتلال نصبوا حاجزًا عسكريًا طيارًا وسط المدينة، أوقفوا خلاله المواطنين وحقّقوا معهم، واعتقلوا شابًا لم تُعرف هويته بعد، أثناء مروره في الشارع الرئيسي”.

وكانت قوات العدو قد اقتحمت، مساء الخميس، قرية تياسير شرق طوباس، ودفعت بعدد من الآليات العسكرية إلى داخل القرية، وانتشرت في عدد من الأحياء الفلسطينية.

كما شهدت ساعات مساء أمس اعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال، أدت إلى إصابة شاب برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس.

وسبق أن اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيتا، تخلّلها إطلاق نار كثيف من الجنود عقب اقتحامهم البلدة.

إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال مساء الخميس منطقة “المطينة” في قرية حوسان غرب بيت لحم، ونصبت حاجزًا عسكريًا، ومنعت مرور المركبات والمواطنين.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام