    مراسل المنار: تعرض المنطقة الحدودية شمال بلدة ميس الجبل لرشقات من الرصاص اطلقها جنود العدو من محيط مستعمرة المنارة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: إخلاء ساحة السنتر وسط بلدة الخيام بعد تهديد إسرائيلي باستهداف مقهى إثر سقوط محلقة معادية قربه ظهرا 

      بوتين يعلن إعفاء الصينيين من تأشيرات الدخول إلى روسيا

      الكيان الإسرائيلي يرفض زيارة ماكرون ما لم يتراجع عن الاعتراف المحتمل بدولة فلسطين

