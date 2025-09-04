تجمع العلماء: نؤكد رفضنا لقرار الحكومة بالموافقة على مقدمة الورقة الأميركية وسعيها لسحب سلاح المقاومة

اكد تجمع العلماء المسلمين رفضه لقرارِ الحكومةِ اللبنانيةِ بالموافقةِ على مقدمةِ الورقةِ الأميركيةِ وسعيِها لسحبِ سلاحِ المقاومة، واعتبر قرارَها قراراً غيرَ دستوريٍّ ولا ميثاقيّ داعيا اياها للتراجعِ عنهُ ومؤكدا على تمسّكِنا بالمقاومةِ وسلاحِها حتى زوالِ الخطرِ الصهيونيِّ المُحْدِق بأمتنا..

ودعا التجمع لتنفيذِ خطابِ القَسَمِ لرئيسِ الجمهوريةِ العماد جوزاف عون والبيانِ الوزاري وذلكَ من خلالِ إعادة أموالِ المودعينَ وإعادةِ إعمارِ ما هدّمَتْهُ الحربُ، والتمسكِ بالموقفِ الثابتِ بأن ينفّذَ الكيانُ الصهيونيُّ القرار 1701 وينسحبَ من كاملِ الأراضي اللبنانيةِ التي يحتلُها ويوقفَ خرْقَهُ للسيادةِ اللبنانيةِ براً وبحراً وجواً ويعيدَ الأسرى قبلَ أن ننطلقَ إلى أي خطوةٍ ثانيةٍ في هذا الاتفاق، فلبنانُ نفّذَ التزامَهُ وعلى العدوِّ الصهيونيِّ أن ينفّذَ ما عليه.

جاء ذلك في رسالة وجّهها تجمع العلماء المسلمين إلى اللبنانيين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، تلاها رئيس الهيئة الإدارية الشيخ الدكتور حسان عبد الله، حيث اكد ان الأساسُ في كلّ تحركاتنِا أن ننالَ رضا الله عزّ وجلّ، ورضاهُ يكونُ بالعملِ على خدمةِ الناسِ وتأمينِ مصالحِهم ورفعِ الظلمِ عنهم والدفاعِ عن مقدساتِ الإسلامِ وحمايةِ الأوطانِ وطردِ المحتلينَ واسترجاعِ الحقوقِ السليبة، وهذه معاني أكّدها رسولُ الله (ص) من خلالِ سيرتهِ وما علَّمهُ لنا بالاعتمادِ على نهجينِ جهاديينِ الأولُ هو جهادُ الأعداءِ والمحتلينَ واعتبرهُ الأصغرَ، والآخرُ جهادُ النفسِ واعتبَرَهُ الأكبر.