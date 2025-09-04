الخميس   
    عربي وإقليمي

    حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية وتهديدات صهيونية بشن حرب

      شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية، تزامنًا مع تهديدات مباشرة بشن حرب على الضفة في حال اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة.

      وطالت الاقتحامات عدداً من المدن والبلدات، من بينها جنين ونابلس والخليل ورام الله وبيت لحم، وأسفرت عن اعتقال عشرات الفلسطينيين.

      وفي تطور لافت، احتجزت قوات الاحتلال مساء أمس محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، عند حاجز عطارة العسكري شمال رام الله، قبل أن تُفرج عنها عقب تفتيش مركبتها.

      سياسيًا، هدّد وزير الحرب في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس بشن حرب على الضفة الغربية، محذرًا من أن “أي توجه للأجهزة الأمنية الفلسطينية نحو المواجهة سيُقابل بحرب حاسمة”، وفق تعبيره.

      المصدر: موقع المنار

