آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في القدس وتل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل وإنهاء الحرب على غزة

تواصلت الاحتجاجات في الكيان الإسرائيلي، مساء الأربعاء، حيث خرج آلاف المتظاهرين في القدس و”تل أبيب” للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة، وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس تضمن عودة المحتجزين الإسرائيليين.

ورفع المشاركون صور ذويهم الأسرى، مرددين هتافات تدعو إلى إبرام صفقة عاجلة، فيما اتهمت عائلات الأسرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لإطالة أمد الحرب لتحقيق مصالحه السياسية، محملين إياه مسؤولية حياة أبنائهم.

وأفادت القناة 12 العبرية بأن متظاهرين قطعوا شارعًا رئيسيًا جنوب “تل أبيب”، بينما أغلق آخرون الطريق المركزي الواصل بين القدس و”تل أبيب”، في خطوة تصعيدية للضغط على الحكومة.

وتأتي هذه الموجة من المظاهرات في ظل تصاعد الغضب الشعبي ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إذ يرى المحتجون أن استمرار الحرب يعرّض حياة الأسرى للخطر، إلى جانب استمرار سقوط قتلى من الجنود في غزة.

نتنياهو يهاجم المتظاهرين ويصفهم بـ”الميليشيات الفاشية”

وهاجم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، المتظاهرين المناهضين لحكومته، واصفًا إياهم بـ”الميليشيات الفاشية”، ومتهمًا إياهم بإغلاق الطرق وإشعال الحرائق وتهديده بالقتل.

واعتبر نتنياهو أن المظاهرات “تجاوزت كل الحدود”، داعيًا إلى إنفاذ القانون بحق المحتجين. وقال في تصريحاته “تتحدثون عن الديمقراطية، لكنكم تتحدثون وتتصرفون كالفاشيين تمامًا”.

ويرى مراقبون أن تصريحات نتنياهو تمثّل تصعيدًا خطيرًا في لهجة المواجهة مع الشارع الغاضب، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اهتزاز استقرار حكومته على وقع الحرب على غزة والانقسام السياسي الحاد.

المصدر: عرب 48