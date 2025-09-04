عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 4-9-2025

العناوين

الاخبار:

سوريا: التقسيم ليس «نظرية موامرة)

قائد الجيش يكرّر تحذيره: كيف سنواجه النساء والأطفال والأهالي؟

الثنائي يرفض بحث ملف السلاح مطلقاً

الثنائي يرفض بحث ملف السلاح مطلقاً مشروع موازنة 2026: كانّ الحرب لم تقع

العلاقات اللبنانية – السورية: تعقيدات تاريخية وحالية

واجب رئيس الجمهورية إزاء جلسة يغيب عنها المكون الشيعي

الديار:

ضغوطات اميركية على «اسرائيل» لمنع توسيع ضرباتها على لبنان

الحكومة تضيف 4 بنود على جلسة الجمعة لمنع التصعيد…

صحيفة عكاظ تشن هجوما لاذعا ضد «إسرائيل الكبرى»

زيارة أورتاغوس – كوبر: ذروة الاشتباك السياسي – الاستراتيجي بين بيروت وواشنطن

البناء:

غاضباً من شنغهاي.. ترامب لـ بينغ: سلّم على بوتين وجونغ أون بينما تتآمرون علينا

الكيان: بدء عملية عربات جدعون – 2.. والقسام: عصا موسى بدلاً من حجارة داود

الأميرال كوبر يزور بيروت للضغط على خطة نزع السلاح… بعد فشله ضد اليمن

النهار:

تصعيد الحملة “الشيعية” عشية جلسة الجمعة…

أخطر استهداف إسرائيلي لليونيفيل بعد التمديد

باريس على خط “التقريب الحكومي” والجيش بين “العملانية والزمنية””

حسن الرفاعي… صلابة الدستوريين وآخر المراجع والمترهب للبنان الكبير

جدل حول الحديث عن عدم ترؤس عون الجلسة… الخازن: همّي استقرار البلد ومالك: الدستور واضح

نداء الوطن:

سلام يبدي المرونة والحزب يرد بالتعنّت

الجيش مصمّم وقادر رغم التحديات

“الحزب” يريد إسقاط السلطة فهل ينجح؟

الوقوف على خاطر الـ Big Brother

بين عنجر وبرج حمود صراع الهوية في زمن الهجرات المتكررة

الأرمن في لبنان على خطوط تماس الأزمات الكبرى

اللواء:

الحزب مع مشروع الدولة أم خصماً له؟

عون يربط تنفيذ الخطة بالخطوات الإسرائيلية والسلوك السوري والأميركي

سلام يتمسَّك بـ«حصر السلاح» والإنماء المتوازن والمفتي: لا دولة بجيشين

إسرائيل المعتدية.. المرتبِكة والمرتكِبة

حزب الله «يقاوم» قيام الدولة

الجمهورية:

الحكومة: إصرار على حصر السلاح

إسرائيل تصعد بحزام ناري

هل من مخرج لأزمة “حصر السلاح !

حسابات دقيقة بين المرونة

والإنتحار

والإنتحار جلسة السلاح: التفاهم أو النزول إلى حلبة الاشتباك

اتصالات لجمع الحكومة وضغوط لتسريع سحب السلاح

الشرق:

الحرب ليست قدَراً ولا بديل عن التوافق

تعديل جدول أعمال جلسة الجمعة.. والحضور مكتمل

شاء من شاء وأبى من أبى… أهل غزة دخلوا التاريخ!!!

لجنة أممية: 21 ألف طفل في غزة يعانون من إعاقات منذ بدء الحرب

الاسرار

البناء:

خفايا

تؤكد مصادر دبلوماسية أن حضور قائد المنطقة الوسطى الأميركية إلى لبنان يرتبط مباشرة بالضغط على قيادة الجيش اللبناني لتقديم خطة تنفيذيّة تفصيليّة لنزع سلاح المقاومة ضمن المهل التي حدّدتها الحكومة…

والسعي للاطلاع على الخطة المقترحة وتنقيحها بما يزيل أي غموض حول المهل وأيّ مطالبة بالتوافق السياسيّ قبل مطالبة الجيش البدء بأيّ خطوة عمليّة.

وحذّرت المصادر من خطورة رمي كرة النار على الجيش اللبناني أمام حجم الضغوط الأميركيّة.

وقالت إن موقف رئيس الحكومة من جهة والضغط الأميركيّ من جهة موازية يربطان مصير أي قرار يصدر عن اجتماع الجمعة…

ويحمل طابعاً تصعيدياً عملياً بموقف رئيس الجمهورية بصفته القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للدفاع عدا عن صلاحياته كرئيس للجمهورية مسؤول عن حفظ السلم الأهلي.

كواليس

يُبدي الخبراء العسكريون الإسرائيليون خشيتهم من أن تكون عملية اغتيال رئيس ووزراء في الحكومة اليمنية مجرد عمل إعلاميّ يوحي القوة الإسرائيلية.

لكن بالمقابل أن تكون العملية التي لا تؤثر على القدرة اليمنية على إطلاق الصواريخ والطائرات اليمنية…

قد منحت القيادة اليمنية أسباباً كافية للتصعيد ضد “إسرائيل” بالتزامن مع حملة غزة الجديدة بصورة توفر إسناداً نارياً لمقاومة غزة.

وتضغط على الشارع الإسرائيلي عبر ارتفاع وتيرة الاستهداف اليمني لتصعيد الاحتجاج ضد الحرب التي سوف تصبح حدثاً يومياً في حياة الداخل الإسرائيلي.

وربما تكون آثارها العملية أعقد من مجرد النزول اليومي إلى الملاجئ.

نداء الوطن:

من المتوقع أن تقدّم السفيرة اللبنانية ندى حمادة معوض أوراق اعتمادها يوم الجمعة المقبل للرئيس ترامب في البيت الأبيض وتبدأ مهامها رسميًا يوم الإثنين.

تحدَّثت مصادر وزارية باستغراب عن الخرق الحاصل في الجمارك من قِبل “التيار الوطني الحر”، وتقول إن تقارير الجمارك يتم تسريبها إلى “التيار”…ويجرى نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع قبل أن تصل إلى الأجهزة المعنية، وهذا ما حصل بالنسبة إلى باخرة الفيول.

بدأت الاستعدادات اللوجستية في لبنان للزيارة المرتقبة للبابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان ويجرى العمل على تشكيل اللجان تمهيدًا لبدء اجتماعاتها التنسيقية وسط تكتم شديد بانتظار الإعلان الرسمي من الفاتيكان.

الجمهورية:

يواصل جهاز أمني العمل جدّياً على تطوير عدد كبير من مهامه بشكل تقني متقدّم على رغم من الإمكانات الضئيلة المتاحة

لوحِظ أنّ لجنة دولية – عربية معنية بمتابعة الوضع اللبناني لم تعقِد أي اجتماع لها منذ فترة على رغم من تسارع الاحداث الاستحقاقات.

تشهد معظم الوزارات خلافات بين الوزراء والمدراء العامّين بسبب مصادرة صلاحياتهم لصالح المستشارين، فاجتمع المدراء العامّين وقرّروا التصعيد

النهار:

بدأت بلديات تتابع من قرب ملف تجاوزات اصحاب مولدات كهربائية بعدما تأكد لها جدية الحكومة بتنفيذ قرارها المتعلق بفرض النظام في هذا القطاع وقيام المديرية العامة للامن الدولة بالملاحقة الصارمة وتسجيل محاضر ضبط في مناطق عدة.

على رغم التشويش الحاصل على الحكومة، الا ان وزيراً يؤكد في مجلسه انه يعد لعرض شامل للانجازات التي تحققت وهي كثيرة ومهمة لكنها لا تظهر كفاية امام الحجم الهائل من المشكلات والعثرات.

ازداد بنسبة كبيرة الطلب على عمليات التجميل خلال الصيف الذي يوشك على نهايته ويتحدث اطباء عن ارقام تجاوزت كل الأعوام السابقة ما يؤشر الى تحسن الوضع الاقتصادي وزيادة عدد الوافدين صيفاً.

ترافقا مع زيارة وزراء الى الحدود الشمالية، سرت تعليقات عبر وسائل التواصل الإجتماعي تتهم احد نواب عكار بالتورط في عمليات تهريب مخدرات وبتهريب مازوت وبنزين عبر الحدود اللبنانية السورية.

تتضارب المعلومات عبر الحدود، ففيما قال مصدر حزبي ان انفجاراً اصاب مسلحين سوريين في مخزن سابق لـ”حزب الله” في ريف القصير…وقال مصدر اخر ان الانفجار وقع نتيجة لغم ارضي من مخلفات المهربين بمنطقة صفاوي، اما مخزن سلاح الحزب فقد عثر عليه تحت الأرض في حمص

اللواء:

سمع وفد ريفي بقاعي من مسؤول كبير في دولة مجاورة، أن تنظيم أو ترتيب ما يعني اللبنانيين وسواهم يتوقف على العلاقات بين دولتين وبالآليات الرسمية..

يتعرض وزير بارز إلى حملة منظمة من جهات حزبية، لأسباب تتعلق بمواقفه التي لا تنسجم مع الفريق الداعي إلى التصعيد.

يمضي تيار سياسي، متراجع في التشويش على العمل الحكومي، بمناسبة وبدون مناسبة، غامزاً من قناة السعي للتفاهمات والحفاظ على وحدة الحكومة والمؤسسات

