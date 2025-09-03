الأربعاء   
    عربي وإقليمي

    مستوطنون صهاينة أغلقوا شارعا رئيسيا في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى

    أفادت وسائل إعلام العدو أن “متظاهرين قطعوا شارعًا رئيسيًا، الأربعاء، جنوب تل أبيب، مطالبين بوقف الحرب على غزة والعمل على إعادة الأسرى الإسرائيليين”.

    وذكرت وسائل الإعلام أن “المستوطنين أغلقوا الشارع المركزي الواصل بين القدس وتل أبيب، داعين إلى إبرام صفقة تبادل تضمن عودة الأسرى”.

    من جانبها، قالت عائلات الأسرى الصهاينة في غزة إن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو “يريد استمرار الحرب وإرسال جنودنا للقتل في غزة لتحقيق مصالحه السياسية والاستمرار في الحكم”.

    وطالبت العائلات “نتنياهو باتخاذ قرار شجاع يتمثّل في وقف الحرب وإبرام صفقة شاملة تضمن عودة جميع الأسرى”.

    وقد تصاعدت موجة الاحتجاجات والمظاهرات في كيان العدو الإسرائيلي، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل وإنهاء العدوان على قطاع غزة.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

