الرئيس عون: للاستثمار في الشباب اللبناني وتنمية قدراتهم في العلوم والتكنولوجيا

قال رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزاف عون، خلال استقباله الأربعاء المديرة العامة لمنظمة “الأونيسكو” أودري أزوليه، إن “لبنان، بتاريخه العريق وتنوعه الثقافي، يشكّل جسرًا حضاريًا بين الشرق والغرب”، مشيرًا إلى أن “لبنان ملتزم بالعمل مع منظمة الأونيسكو لحماية التراث الثقافي والحفاظ على المواقع الأثرية اللبنانية المدرجة على قائمة التراث العالمي”.

وشكر عون أزوليه على “دعمها الدائم للبنان منذ تسلّمها مسؤولياتها في منظمة الأونيسكو، وللمشاريع التي نفذتها المنظمة وتلك التي تنوي تنفيذها، لا سيما إعادة تأهيل التياترو الكبير في الوسط التجاري ومحطة القطار في مار مخايل”، ونوّه “بالدور الرائد لمنظمة الأونيسكو في مجال التعليم، خصوصًا في ظل التحديات التي يواجهها قطاع التعليم اللبناني”.

وأشار الرئيس عون إلى “أهمية الاستثمار في الشباب اللبناني وتنمية قدراتهم في مجالي العلوم والتكنولوجيا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام