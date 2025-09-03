الرئيس عون: لبنان يُجسّد أبهى صور التعايش والحوار بين الأديان والطوائف

هنّأ رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون “اللبنانيين عمومًا، والمسلمين خصوصًا، بذكرى المولد النبوي الشريف”، متمنّيًا أن “يعيد الله هذه المناسبة الكريمة على لبنان والدول العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات”.

وقال عون، يوم الأربعاء، إن “ذكرى المولد النبوي الشريف ليست مجرد مناسبة دينية نحتفل بها، بل محطة روحية ومعنوية نستلهم منها القيم السامية والمبادئ الإنسانية النبيلة، ورسالة الرحمة والسلام للبشرية جمعاء، التي قامت على أسس العدل والمساواة والتسامح”.

واعتبر عون أن “لبنان، بتنوّعه الثقافي والديني، يُجسّد أبهى صور التعايش والحوار بين الأديان والطوائف، مستلهمًا من تعاليم الأنبياء والرسل جميعًا، التي دعت إلى احترام الآخر وقبول التنوع والاختلاف كثروة للمجتمع الإنساني”.

ودعا عون إلى “التمسك بقيم التضامن والتكافل الاجتماعي، والعمل معًا من أجل بناء مجتمع لبناني موحّد، قائم على المحبة والعدالة والكرامة الإنسانية”، مؤكّدًا على “نبذ التفرقة والعصبيّة، وتأكيد وحدتنا الوطنية كشعب واحد يعيش على أرض واحدة، تحت سماء واحدة، ونتفيّأ علمًا واحدًا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام