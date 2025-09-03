الأربعاء   
    لبنان

    دعوى قضائية أمريكية ضد المبعوث توم براك بسبب سلوكه في لبنان

      يواجه المبعوث الأمريكي توم براك دعوى قضائية فيدرالية في الولايات المتحدة، رفعها ضده رجل الأعمال الأمريكي من أصل لبناني بنيامين بلوط في المحكمة الفيدرالية في ديترويت، وذلك على خلفية خطابه الاستعماري وسوء سلوكه الدبلوماسي خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان.

      ويتهم بلوط براك في الدعوى بالتشهير، وسوء السلوك المتهور، والخطاب المهين، وذلك بعد أن وصف الصحافيين اللبنانيين بـ”الحيوانيين”، وأبدى سلوكًا استعمارياً في ذلك.

      وقال بلوط: “عندما يصف سفير أمريكي الصحافيين اللبنانيين بالحيوانيين ويخفي الدبلوماسية وراء ستار الغطرسة الاستعمارية، فهذا ليس تصرفًا سياسيًا، بل هو إهانة”.

      وأضاف أن قضيته لا تتعلق بالمال، بل بالكرامة والسيادة، والدفاع عن صوت لبنان على طاولة المفاوضات.

      المصدر: موقع المنار

