فيديوغراف | حصيلة رسمية.. 900 جندي اسرائيلي قتيل منذ 7 اوكتوبر

أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل نحو 900 جندي وضابط منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، شملت الخسائر 329 قتيلًا في أحداث السابع من أكتوبر، و456 آخرين خلال العدوان البري على قطاع غزة.

كما أقرت الجهات الرسمية الإسرائيلية بقتل 50 جندياً في العدوان على لبنان، و34 جراء صواريخ حزب الله، و16 في الضفة الغربية، واثنين نتيجة ضربات المقاومة العراقية، وواحد خلال الحرب مع إيران، بالإضافة إلى 12 قتيلًا في حوادث عملياتية.

وأكدت المصادر الإسرائيلية أن هذه الحصيلة الرسمية أقل بكثير من الأرقام الحقيقية التي يتكتم عليها جيش الاحتلال.

المصدر: موقع المنار