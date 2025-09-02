الأربعاء   
   03 09 2025   
   10 ربيع الأول 1447   
   بيروت 01:23
    لبنان

    وفد من اتحاد بلديات الضاحية يبحث مع وزير المالية ملف اعادة الاعمار

      التقى وفدٌ من اتحادِ بلدياتِ الضاحية الجنوبية يرافقُه عضوا كتلةِ الوفاء للمقاومة النائبانِ علي عمار وحسن فضل الله وزيرَ المالية ياسين جابر.

      وتمَ خلالَ اللقاءِ البحثُ في موضوعِ التعويضاتِ عن الأضرارِ التي لحقت بالضاحيةِ الجنوبية والجنوبِ جراءَ العدوانِ الإسرائيليِّ الأخير.

      وقد تمنى الوفدُ على الوزيرِ إدراجَ بندٍ في مشروعِ الموازنةِ بقيمةِ مئةِ مليونِ دولارٍ لإنشاءِ مئةِ مبنًى تعرضت للدمارِ والأضرار، كما تناولَ البحثُ مسألةَ معالجةِ مشكلةِ الصرفِ الصحيّ في محيطِ مطار بيروت الدولي.

      المصدر: موقع المنار

