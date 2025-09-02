ترامب: القوات الأميركية استهدفت قاربًا محمّلًا بالمخدرات بعد مغادرته فنزويلا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن القوات الأميركية أطلقت النار على قارب كان يحمل كميات كبيرة من المخدرات بعد مغادرته فنزويلا، مؤكّدًا أنه “تم القضاء عليه”.

وكانت واشنطن قد أعلنت مؤخرًا إرسال سفن حربية إلى منطقة البحر الكاريبي في إطار جهودها لمكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات، فيما اتهم ترامب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بإدارة شبكة لتهريب المخدرات.

وأوضح الرئيس الأميركي: “أطلقت القوات الأميركية النار على قارب ينقل المخدرات، وكان يحتوي على كميات كبيرة منها. لذلك قضينا عليه”.

وبحسب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، جرى تنفيذ العملية “في جنوب البحر الكاريبي”، واستهدفت سفينة “غادرت فنزويلا”، وذلك وفق منشور له على منصة “إكس”.

في المقابل، ندد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الاثنين، بما وصفه بـ”التهديد” المتمثل في نشر “ثماني سفن أميركية” وغواصة “تستهدف فنزويلا”، مؤكّدًا أن بلاده مستعدة “للكفاح المسلّح دفاعًا عن أراضيها الوطنية”، رغم عدم إعلان الولايات المتحدة رسميًا نيتها غزو البلاد.

المصدر: موقع المنار