تشييع جماهيري ضخم لرئيس الحكومة اليمنية ورفاقه الشهداء.. والرئيس المكلف يؤكد أن الجريمة لن تزعزع اركان الدولة

تحت عنوان “شهداء الفتح الموعود” شيّع اليمنيون في ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء كوكبة من من الشهداء، وعلى رأسهم رئيس الوزراء اليمني أحمد غالب الرهوي، وعدد من الوزراء والمسؤولين الذين ارتقوا جراء اغتيالهم بغارات صهيونية. مراسم التشييع الرسمية والشعبية المهيبة شاركت فيها حشود غفيرة، وأدت مراسم الصلاة في جامع الشعب، فيما القى مفتي الديار اليمنية السيد شمس الدين شرف الدين كلمة استذكر فيها مواقف الوزراء الشهداء.

كما ألقى القائم بأعمال رئيس الوزراء محمد مفتاح كلمة أكد فيها أن جريمة اغتيال رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لن تنجح في زعزعة أركان الدولة اليمنية، وستكون دماؤهم وقوداً لمزيد من الإصرار والعمل، في مواجهة ما وصفه بمخطط العدوان الفاشل.

المصدر: المسيرة