مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الأحد في 31-8-2025

بقلم : علي الحايك

تقديم : بتول أيوب نعيم

حضورٌ ثابتٌ فوقَ كلِّ سِنِيِّ الغياب، ونهجٌ حاضرٌ بكلِّ ما فيه من معاجمِ القوةِ والحكمةِ في زمنٍ احوجَ ما يحتاجُ فيه الوطنُ لتعاليمِ الاِمام.

ومن المنبرِ الذي ما بدلَ تبديلاً عن نهجِه، وفي الذكرى السابعةِ والاربعينَ لتغييبِ الامامِ السيد موسى الصدر ورفيقيهِ الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، اطلَّ الرئيسُ نبيه بري بواضحِ الرسالةِ وصريحِ الكلام ..

بينَ طريقي الحوارِ او الخراب ، خيّرَ الرئيسُ نبيه بري القيمينَ على الحكمِ والوطن، رافعاً السلاحَ الذي هو عِزُّنا وشرفُنا ليكونَ في ميزانِ قوةِ الوطنِ لا في مزادِ الانقسام، فأكدَ الرئيسُ لمن يريدُ اَن يسمع : منفتحونَ لمناقشةِ مصيرِ هذا السلاحِ في اطارِ حوارٍ هادئٍ وتوافقيٍّ تحتَ سقفِ الدستورِ بما يُفضي لصياغةِ استراتيجيةٍ للامنِ الوطنيّ، محذراً من التنمرِ السياسيِّ ومن خطابِ الكراهيةِ والعقولِ الشيطانيةِ التي هي اخطرُ من السلاحِ – بحسَبِ الرئيس بري ..

وللحاسبينَ امرَهم ومستقبلَهم بل مستقبلَ الوطنِ على ورقةِ براك، فما هو مطروحٌ في هذه الورقةِ يتجاوزُ مبدأَ حصرِ السلاحِ وانما هو بديلٌ عن اتفاقِ وقفِ اطلاقِ النار، سائلاً هؤلاءِ اِن كانوا سَمِعوا بورقةِ بنيامين نتنياهو الزرقاءِ التي تأتي على كلِّ لبنان. اما الذي يجبُ ان يَسمعوهُ جيداً اَنه من غيرِ الجائزِ وطنياً رميُ كرةِ النارِ في حِضنِ الجيشِ اللبنانيِّ الذي نَعتبرُه الحِصنَ الحصين..

فهل من يتلقفُ مواقفَ الرئيسِ نبيه بري قبلَ فواتِ الاوان، بعيداً عن ناكئي الجراحِ والراقصينَ فوقَ الدمار، فتكونَ الاولويةُ المصلحةَ الوطنيةَ بعيداً عن املاءاتِ المتربصينَ الخارجيينَ والمغامرينَ الداخليين؟

فالمنطقةُ ادخَلَها الاميركيُ والصهيونيُ بنفقٍ طويل، ولن يُخرِجَها منه الا اهلُها الثابتونَ فوقَ صنوفِ المستحيل، كأهلِ غزةَ الحاضرينَ بصبرِهم ومقاومتِهم عائقاً امامَ مشاريعِ التهويدِ والتفتيتِ التي يَرسُمُها الابعدُونَ وبعضُ الاقربين ..

وليسَ اقربَ الى غزةَ الا من ساندَها بسلاحِه ودمِه، ويؤكدُ الثباتَ على موقفِه، متوعداً العدوَ بالقِصاصِ الشديدِ على جرائمِه من غزةَ الى صنعاء – اِنهم اليمنيونَ وسيدُهم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي نعَى الى الأمةِ رئيسَ الحكومةِ وثلةً من وزرائه، بينَهم وزيرُ الاعلامِ هاشم شرف الدين الذي شرَّفَنا بزمالتِه لسنينَ مراسلاً لقناةِ المنار في اليمنِ العزيز..

المصدر: قناة المنار