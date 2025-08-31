متظاهرون إسرائيليون يغلقون شارع أيالون ويطالبون بصفقة تبادل الأسرى

أغلق متظاهرون إسرائيليون شارع أيالون في تل أبيب، مطالبين بالتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، في تحرك احتجاجي تركز على ما يعتبرونه تقاعس الحكومة الإسرائيلية في ملف المختطفين.

وأكدت هيئة عائلات الأسرى بغزة أن المجلس الوزاري المصغر، المنفصل عن الواقع، يجلب الدمار لإسرائيل، مشددة على أن مقترح الصفقة لا يُناقش داخل المجلس المصغر، بينما تتواصل العمليات العسكرية، مما يعرض الأسرى والجنود للخطر.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية باعتقال أحد المتظاهرين المشاركين في إغلاق شارع أيالون احتجاجاً على تأخر إبرام صفقة التبادل.

وفي السياق نفسه، دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين الجميع للانضمام إليهم في الضغط على المجلس المصغر للتوقيع على اتفاق لإعادة المختطفين.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ورئيس المعارضة يائير لابيد إلى أن اتخاذ المجلس المصغر قراراً بشأن صفقة التبادل لن يقتصر على إنقاذ الأسرى فحسب، بل سيحمي أيضاً كرامة المجتمع الإسرائيلي بأسره

واعتبر أن عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر واتخاذ قرار بعدم إتمام الصفقة أمر “فظيع وغير أخلاقي”، لكنه يبقى ضمن الإطار القانوني.

من جانب آخر، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن والد أحد الأسرى بغزة قوله إن حكومة نتنياهو “لا تريد استعادة الرهائن”، داعياً الحكومة إلى التوقف عن التصريحات التي تؤذي العائلات.

كما أفادت الإذاعة بأن أحد الجنود المصابين في معارك غزة يواجه إهمالاً من قسم إعادة التأهيل، في إشارة إلى مشاكل إدارة شؤون المصابين.

المصدر: موقع المنار