طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على مناطق جنوب لبنان

شنت طائرات العدو الحربية صباح اليوم سلسلة غارات استهدفت أطراف النبطية الفوقا وحرج علي الطاهر وتلة الدبشة. وبعد نحو ساعة، عاود الطيران الحربي المعادي القصف على المنطقة ذاتها.

وفي وقت سابق فجر اليوم، استهدفت مسيَّرة معادية منزل الشهيد محمد حسين قاسم في بلدة عيتا الشعب، وذلك بعد أيام من استهدافه شخصيًا في اعتداء سابق. ويُذكر أن الشهيد قاسم كان قد شيّد منزله حديثًا قبل أن يتعرض للعدوان.

عاجل | مراسل المنار : سلسلة غارات عنيفة شنها الطيران الحربي المعادي استهدفت حرج علي الطاهر والدبشة في اطراف النبطية الفوقا pic.twitter.com/trDQXtACUL — قناة المنار (@TVManar1) August 31, 2025

المصدر: موقع المنار