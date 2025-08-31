حملة اعتقالات واقتحامات واسعة لقوات الاحتلال في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة الاعتقالات والاقتحامات الواسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية، طالت عشرات المنازل وأسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين، إلى جانب اعتداءات للمستوطنين على ممتلكات الأهالي.

ففي بيت لحم، أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين، بعد اقتحامها بلدات تقوع وبيت فجار والعبيدية. والمعتقلون هم: كريم محمد محمود العمور (29 عامًا)، عدي محمد موسى العمور (26 عامًا)، أحمد محمود أحمد أبو مفرح (24 عامًا)، يوسف أحمد أبو حسين طقاطقة (27 عامًا)، داوود محمد داوود ثوابته (26 عامًا)، محمد إبراهيم محمد أبو سرحان (38 عامًا).

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن إبراهيم حسن الطوفي (40 عامًا) من مخيم الأمعري، بعد اقتحام منزله وتفتيشه، كما اعتقلت الشابين سيف عبد الرحيم اسبيتان ومحمد شادي النتشة من بلدة حلحول شمال الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير جرير شرق رام الله، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت بشكل مكثف، فيما نصبت صباحًا حاجزًا عسكريًا على مدخل القرية وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون منزل المواطن محمد الولايدة في برية الرشايدة شرق بيت لحم، وعاثوا فيه خرابًا في غياب العائلة. كما أقدم أحد المستوطنين على تخريب غرفة زراعية تعود للمواطن محمد مروان جبارة من بلدة ترمسعيا في منطقة “الخلايل” قرب قرية المغير شمال شرق رام الله.

وكانت مجموعة من المستوطنين قد اعتدت قبل أيام على غرفة زراعية لعائلة أبو همام في المنطقة ذاتها، وحاولت الاعتداء على أفراد العائلة.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيتا جنوب نابلس، حيث اعتلى القنّاصة أسطح المنازل، وداهمت بعض البيوت وعبثت بمحتوياتها. كما منعت مركبة إسعاف من دخول القرية.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدخل الشرقي للمدينة وأطلقت قنابل الصوت قرب جدار الضم والتوسع العنصري، من دون تسجيل إصابات أو اعتقالات.

وتأتي هذه الانتهاكات في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق مدن وقرى الضفة الغربية، والذي يترافق مع اعتداءات المستوطنين واعتقالات يومية تطال المواطنين وممتلكاتهم.

المصدر: وكالة وفا