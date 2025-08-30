الفصائل الفلسطينية نعت رئيس الحكومة اليمنية ورفاقه: العدو الصهيوني خطر على الأمة والعالم

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية، السبت، رئيس حكومة “التغيير والبناء” في اليمن، الشهيد المجاهد أحمد غالب الرهوي، الذي ارتقى وعدد من رفاقه من الوزراء جراء عدوان صهيوني غادر على اليمن.

وفي السياق، قالت حركة حماس في بيان لها: “استهداف الرهوي ورفاقه إثر غارة صهيونية غادرة وجبانة جريمة نكراء وغطرسة ضد كل الأعراف والقوانين الدولية”.

وأضافت حماس أن “هذه الدماء الطاهرة تمتزج اليوم مع دماء شعبنا في معركة طوفان الأقصى لتؤكد على وحدة أمتنا ومركزية قضيتنا”، وتابعت أن “هذه الدماء تؤكد خطر العدو الصهيوني على أمن واستقرار أمتنا والمنطقة والعالم”.

بدروها، تقدمت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين “بأحر التعازي لليمن وحكومته وأهالي الشهداء باستشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي وعدد من رفاقه الوزراء في عدوان صهيوني غادر”.

واعتبرت الحركة أن “هذا الاستشهاد المبارك يؤكد على وحدة الدم بين الشعبين الفلسطيني واليمني في مواجهة الكيان الصهيوني المجرم، عدو الأمة وعدو الإنسانية”، واكدت أن “هذا الاستشهاد هو وسام شرف وعزة وكبرياء لقادة اليمن وأبطاله الشجعان، الذين يبذلون دماءهم وأرواحهم دفاعاً عن شرف الأمة ونصرة الشعب الفلسطيني، وإصراراً على التمسك بقضية فلسطين ومقدساتها”.

من جهتها، نعت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” في بيان لها رئيس الوزراء اليمني ورفاقه الشهداء، وتقدمت من “الشعب اليمني وقيادة أنصار الله بالتعزية باستشهاد رئيس الوزراء أحمد الرهوي وعدد من الوزراء”.

وفي نفس الإطار، قالت حركة المجاهدين الفلسطينية إن “استشهاد القادة الكبار في اليمن في هذه المعركة المقدسة دليل على صوابية الطريق ووحدة الأمة”.

وكانت رئاسة الجمهورية اليمنية قد أعلنت في وقت سابق، السبت، “استشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء المجاهد أحمد غالب الرهوي، وعدد من رفاقه من الوزراء جراء العدوان الصهيوني الغادر”.

المصدر: موقع المنار