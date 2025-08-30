الشيخ القطان: دماء شهداء الجيش دليل على حبّهم للبنان ومواجهتهم للعدو الصهيوني

قدّم رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان، الشيخ أحمد القطان، على رأس وفد، السبت، واجب العزاء لعائلة الشهيد المعاون أول في الجيش اللبناني، رفعت طعيمي، في بلدة الفاعور البقاعية.

وبالمناسبة، أكد الشيخ القطان على “مناقبية جيشنا الوطني ودوره في الدفاع عن بلده لبنان وشعبه”، وتابع “ما شهادة المعاون رفعت ورفاقه من الجيش إلا دليل على حبّهم لوطنهم ومواجهتهم للعدو الصهيوني الغاشم الذي يعتدي علينا يوميًا في لبنان”.

وأضاف الشيخ القطان “نتوجه إليكم بخالص العزاء والتبريك أيضًا بشهادة الشهيد رفعت طعيمي، وكل الشهداء الذين سقطوا من مؤسستنا العسكرية الوطنية، ومن كل الشهداء الذين رووا أرض هذا البلد وأعطونا العزة والكرامة. نحن في هذا المقام”، وتابع “نحن في مقام العزاء والتبريك بشهادة أخينا الذي كان يدافع عن وطنه ويدافع عن أرضه، لا نستطيع إلا أن نقول لكم جميعًا: مبارك لكم أن اختص الله هذه العائلة، عائلة آل طعيمي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام