منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشٍّ حاد للكوليرا عالمياً

حذّرت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، من تزايد تفشي وباء الكوليرا بشكل حاد حول العالم، مع تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة في 31 دولة منذ مطلع العام الجاري. وأكدت المنظمة أن “وضع الكوليرا في العالم يواصل التدهور”، مدفوعاً بعوامل أساسية أبرزها النزاعات والفقر.

وأوضحت المنظمة أن “النزاعات والنزوح الجماعي والكوارث الطبيعية والتغير المناخي أسهمت في تفاقم تفشي المرض، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق المتضررة من الفيضانات، حيث يؤدي ضعف البنية التحتية الصحية وصعوبة الوصول إلى العلاج إلى تأخير الرعاية الطبية”.

وبحسب بيانات المنظمة، فقد تم تسجيل 409,222 إصابة و4,738 وفاة مرتبطة بالكوليرا حتى 17 آب/أغسطس. ورغم انخفاض عدد الإصابات بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 46%.

وأكدت المنظمة أن “حجم وخطورة هذه الأوبئة وطبيعتها المترابطة تجعل من خطر انتشارها لاحقاً داخل البلدان وفيما بينها مرتفعاً للغاية”. وأشارت إلى أن معدل الوفيات تجاوز 1% في ست دول، وهو ما يكشف عن ثغرات خطيرة في القدرة على معالجة الحالات وسرعة الحصول على الرعاية الصحية.

كما ظهرت الكوليرا مجدداً في دول لم تشهد تفشياً واسعاً للمرض منذ سنوات، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد، اللتين سجلتا أعلى معدلات وفيات في العالم بنسبة 7,7% و6,8% على التوالي.

ويُعد السودان الدولة الأكثر تأثراً بالوباء، حيث سجّل أكثر من 2400 وفاة خلال عام واحد في 17 ولاية من أصل 18، وفق ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وتُعرّف الكوليرا بأنها مرض معدٍ يسبب إسهالاً حاداً نتيجة تناول مياه أو أطعمة ملوثة ببكتيريا الضمّية. ورغم أن علاجه سهل نسبياً عبر إعادة ترطيب المريض، إلا أنه قد يكون مميتاً خلال ساعات في حال عدم الحصول على العلاج في الوقت المناسب.

المصدر: أ.ف.ب.