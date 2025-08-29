الجيش اللبناني يتسلّم دفعة أسلحة وذخائر من حركة “فتح” في إطار الاتفاق مع السلطة الفلسطينية

تسلّم الجيش اللبناني من حركة “فتح” دفعة جديدة من الأسلحة والذخائر جُمعت من مخيمات برج البراجنة ومار الياس وشاتيلا، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق الموقّع بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية بهذا الشأن.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الاتفاق نصّ أيضًا على تشكيل لجنة لبنانية–فلسطينية مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية والعمل على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية.

وأكد أن الاتفاق يهدف إلى توفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين بما يضمن لهم حياة كريمة، من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية.

وفي بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، أوضح أن عملية التسلم شملت أنواعًا مختلفة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية، وقد تولّت الوحدات العسكرية المختصة الكشف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتي استكمالًا لعملية تسلّم السلاح من المخيمات الفلسطينية، حيث سبق أن تسلّم الجيش كميات من السلاح في مخيم برج البراجنة بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية.