نتنياهو: نعمل على إنشاء منطقة منزوعة السلاح من الجولان حتى السويداء

تحدث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن مخطط يعمل عليه لإنشاء منطقة منزوعة السلاح تمتد من الجولان وصولاً إلى محافظة السويداء، جنوب سوريا.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارته قرية “جوليس” في الجليل الغربي، حيث التقى الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في الأراضي المحتلة موفق طريف، وعدداً من رؤساء الطائفة.

وأضاف أنّ حكومته تركز حالياً على 3 أمور، “حماية الطائفة الدرزية”، حد زعمه، “إنشاء منطقة منزوعة السلاح، وإنشاء ممر إنساني يسمح بتقديم المساعدات”، مؤكداً أنّ “هذه المناقشات جارية الآن، في هذه اللحظات بالذات”.

يُشار إلى أنه عقب انهيار النظام السوري في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، استغلّ الاحتلال الإسرائيلي الفراغ الميداني ليُحكم سيطرته على جبل الشيخ بالكامل وعلى عدد من المواقع في الجولان السوري المحتل.

كما أنّ ملف الدروز في سوريا لطالما استُخدم كذريعة في الخطاب الإسرائيلي، في موازاة محاولات الاحتلال فرض “مناطق عازلة” أو “منزوعة السلاح” على طول الحدود السورية – الفلسطينية المحتلة.

المصدر: مواقع اخبارية