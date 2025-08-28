الجيشُ اللبناني يتسلم كميات جديدة من سلاحِ حركة فتح في مخيمات لبنان

تواصل حركة فتح أبرز مكونات منظمة التحرير الفلسطينية تسليم كميات من سلاح المخيمات الى الجيش اللبناني في إطارِ الاتفاقِ الذي اعلنت السلطة الفلسطينية عن توقيعه مع الحكومةِ اللبنانية.

وفي بيان له اعلن الجيش اللبناني انه تسلم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيماتِ الرشيدية والبص وبرج الشمالي في جنوب لبنان تنفيذًا لقرار السلطة السياسية، وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية. وبحسب الجيش فقد شمل التسلُّم أنواعًا مختلفة من الأسلحة، وقذائف وذخائر حربية متنوعة ، على أن تتواصل هذه العملية خلال المراحل القادمة.

تقرير: بلال الزين

المصدر: موقع المنار