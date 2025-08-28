السيد الحوثي: الاحتلال يستبيح كل الحرمات في غزة والمقاومة تعيد رسم المعادلة بوجه المشروع الصهيوني

أكّد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في خطاب له حول مستجدات العدوان على قطاع غزة والتطورات الإقليمية والدولية، أنّ العدو الإسرائيلي يستهدف أسبوعياً الشعب الفلسطيني في غزة بكل وسائل الإبادة قتلاً وتجويعاً، ويسعى بشكل مقصود وواضح ومتعمّد إلى إبادة أكبر قدر ممكن من أبناء الشعب الفلسطيني، مشدداً على أنّ جرائم الاحتلال تجسّد همجيته ومعتقداته وثقافته وفكره الظلامي.

وأشار السيد الحوثي إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي ينطلق في إجرامه من خلفية إجرامية مظلمة حوّلت الإنسان إلى متوحش يتجاوز كل التعاليم الإلهية، لافتاً إلى أنّ العالم يرى في هذه الجرائم الممارسة الواضحة للطغيان والإهلاك وسفك الدماء. وأوضح أنّ المدنيين هم الهدف الأكبر لجرائم الاحتلال الوحشية بما يكشف إفلاسه من القيم الإنسانية، مؤكداً أنّ ما يجري في غزة ليس نزاعاً عادياً وإنما عدوان سافر على الإنسانية والحياة وكل القيم.

وشدّد على أنّ الاحتلال يسعى إلى تكريس المسلك الوحشي والإجرامي وتعميم الاستباحة للدم والعرض والمقدسات، محذراً من أنّ التسليم بذلك في المحيط العربي والإسلامي كارثة وتفريط عظيم. وأضاف أنّ مخططات الاحتلال قائمة على الاستباحة الشاملة، وأنّ استهداف المستشفيات والأطباء والكوادر الصحية وفرق الإسعاف والإعلاميين إنما هو نهج إجرامي وحشي، كما حصل مؤخراً في مجمع ناصر الطبي ومجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي.

وأكد السيد الحوثي أنّ ما يقوم به الاحتلال من إبادة بالتجويع يمثل جريمة فظيعة غير مسبوقة على مستوى العالم، موضحاً أنّ العدو دمّر 98% من المنشآت الزراعية في غزة، ومنع دخول البضائع والمساعدات، بل أبقى المساعدات في المنافذ حتى تتلف أو تُحرق، وفرض حصاراً على البحر لمنع الصيادين من توفير قوتهم. وقال: “كل العالم اعترف بأن ما يجري في غزة إبادة متعمدة للأطفال والنساء”.

وتابع أنّ الاحتلال لا تنفع معه المواعظ ولا إثارة الحس الإنساني، مشيراً إلى أنّ الحضارة الغربية والدول الأوروبية الكبرى والأمريكيين هم الداعم الأكبر له في طغيانه. ولفت إلى أنّ وزارة الخارجية الأمريكية تمنع أي توصيفات إنسانية لما يحدث في غزة، ما يثبت شراكة واشنطن في المخطط الإجرامي. وأضاف أنّ الأمم المتحدة نفسها وصفت هذا التجويع بأنه مخزٍ للمجتمع الدولي.

ورأى أنّ استمرار العدوان الإسرائيلي يعود إلى اطمئنانه لتخاذل بعض الأنظمة العربية ودعمها، محذراً من أنّ الاحتلال يسير في مخططه نحو استهداف المسجد الأقصى والقدس، مشيراً إلى تصريحات صهيونية علنية بشأن تمويل بناء “الهيكل”. وقال إنّ الحفريات تحت المسجد الأقصى والاقتحامات اليومية إنما هي تمهيد لهدمه، مؤكداً أنّ أكبر ما يشجع الاحتلال على ذلك هو التواطؤ العربي.

وانتقد السيد الحوثي السلطة الفلسطينية، قائلاً إنّه لم يرَ منها أي مبادرة لحماية الشعب الفلسطيني في الضفة، بل إنّها متورطة في اعتداءات تحت عنوان “التنسيق الأمني”، وهو النموذج الذي يريده الاحتلال فرضه في العالم العربي. كما أشار إلى إشادة رئيس وزراء الكيان نتنياهو بمواقف الحكومة اللبنانية التي تخدم الاحتلال وتتبنى نزع سلاح المقاومة بالتزامن مع إعلانه الإيمان بمشروع “إسرائيل الكبرى”.

ولفت إلى أنّ العملة الورقية لكيان الاحتلال التي طُبعت قبل 45 عاماً تضمنت خريطة تشمل فلسطين والأردن ولبنان وأجزاء من سوريا ومصر والعراق والجزيرة العربية، ما يؤكد حقيقة مشروعه التوسعي. وقال إنّ الاحتلال يعزز سيطرته في سوريا حتى ريف دمشق ويطمع بمياه الجنوب السوري، متوقعاً أنّ السوريين قد يُجبرون يوماً على شراء مياههم بأغلى الأثمان.

وأشاد السيد الحوثي بثبات المجاهدين في غزة وعمليات كتائب القسام وسرايا القدس والفصائل الفلسطينية، معتبراً أنّ عملياتهم البطولية كان لها صدى كبير لدى العدو، ومشيراً إلى أنّ القسام نفذ نحو 15 عملية نوعية، بينها اقتحام مركز قيادة وسيطرة. كما نوّه إلى استمرار المظاهرات الشعبية الداعمة لفلسطين في 15 بلداً إسلامياً و17 بلداً حول العالم، بينها مواقف متقدمة كإحراق متظاهرين في المكسيك السفارة الإسرائيلية، ورفض البرازيل اعتماد سفيرة إسرائيلية جديدة.

وفي السياق، أعلن عن استمرار عمليات جبهة اليمن ضد الاحتلال بالصواريخ الفرط صوتية والطائرات المسيّرة، كاشفاً عن إنجاز نوعي في صناعة الرؤوس الانشطارية لصواريخ “فلسطين 2” التي تقلق العدو وتضاعف خسائره. وأوضح أنّ صافرات الإنذار دوّت في أكثر من 200 موقع داخل فلسطين المحتلة، وأنّ الملايين من المستوطنين هرعوا إلى الملاجئ، فيما تعطّلت حركة الطيران في مطار اللد.

وختم السيد الحوثي بالتأكيد على أنّ العدوان الإسرائيلي على اليمن باستهدافه منشآت النفط والكهرباء هو عدوان فاشل، مشدداً على أنّ موقف اليمن سيبقى رسمياً وشعبياً في مساره الهادف إلى فعل ما هو أقوى وأكبر وتطوير القدرات العسكرية أكثر فأكثر، مؤكداً أنّ العدو الإسرائيلي هو عدو لكل الأمة وخطر عليها جميعاً.

المصدر: موقع المنار