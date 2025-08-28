الخميس   
   28 08 2025   
   4 ربيع الأول 1447   
   بيروت 14:58
    لبنان

    سلسلة غارات معادية تستهدف جنوب لبنان

      أفاد مراسل قناة المنار بأن الطيران الحربي المعادي شنّ سلسلة غارات على مناطق المحمودية ووادي برغز والجبور، إضافة إلى استهداف منطقة الجرمق – المحمودية جنوب لبنان.

      وأشار المراسل إلى أنّ الغارات تجددت في أكثر من محور، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية في الأجواء.

      وفي بلدة كفركلا، استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية معادية أحد المواطنين أثناء قيامه بترميم منزله بقنبلة صوتية، قبل أن تُلقي ثلاث قنابل إضافية، ليبلغ عدد القنابل التي استهدفت البلدة أربعاً، طالت إحداها سيارة “رابيد” وأخرى تابعة لبلدية كفركلا، من دون تسجيل إصابات.

      المصدر: موقع المنار