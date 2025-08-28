الاحتلال يقتحم ست مدارس في الخليل ويحتجز معلمين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ست مدارس في مدينة الخليل، واحتجزت عدداً من المعلمين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت المدارس الواقعة في حارة الشيخ والمنطقة الجنوبية من المدينة، وفتشت مبانيها، وصادرت صوراً وكتباً مدرسية، قبل أن تحتجز المعلمين وتعتدي على بعضهم.

وأدانت وزارة التربية والتعليم العالي هذا الاعتداء، مؤكدة أن اقتحام المدارس واحتجاز المعلمين يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية، ولا سيما الاتفاقيات الخاصة بحماية التعليم. واعتبرت الوزارة أن هذه الممارسات تندرج في إطار سياسة الاحتلال الممنهجة لاستهداف المؤسسات التعليمية وبث الرعب في نفوس الطلبة والطواقم التدريسية.

وطالبت الوزارة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، الدولية والمحلية، بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المدارس والطلبة والمعلمين، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق قطاع التعليم الفلسطيني.

المصدر: وكالة وفا