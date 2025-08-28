بيئة ومنوعات

أحد أكثر المهن أهمية.. إرهاقا

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة نيو ساوث ويلز بسيدني، معدلات الاكتئاب والقلق والتوتر لدى المعلمين الأستراليين، إذ أنهم يعانون من مشاكل الصحة النفسية بمعدلات تفوق المعدل الوطني بثلاثة أضعاف.

وبينت الدراسة، التي شملت 5000 معلم في المرحلتين الابتدائية والثانوية في جميع أنحاء البلاد، أن المعلمين يعانون من الاكتئاب والقلق والتوتر بمعدلات أعلى بثلاث إلى أربع مرات من المتوسط ​​الوطني.

ويعود ذلك إلى حد كبير إلى المهام الإدارية الكثيرة، والإفراط في جمع بيانات تستنزف الوقت المخصص لتخطيط الدروس وتفاعل الطلاب، وفق ما جاء في صحيفة “sciencedaily”.

ووجد الباحثون المشاركون في الدراسة أن 90% من المعلمين أفادوا بمستويات توتر تتراوح بين المتوسطة والشديدة، بينما عانى أكثر من 70% من أعراض اكتئاب وقلق، تتجاوز هذه المعدلات ضعف المعدلات الوطنية، مما يشير إلى ضغوط هائلة تواجهها المهنة.

تأتي نتائج الدراسة في وقت تواجه فيه أستراليا نقصا حادا في أعداد المعلمين، ووفقا لبيانات حديثة صادرة عن المعهد الأسترالي للتدريس والقيادة المدرسية، فإن ما يصل إلى 30% من المعلمين يفكرون في ترك المهنة قبل سن التقاعد.

وقالت الدكتورة هيلينا غرانزيرا، الباحثة الرئيسية في الدراسة: “يقدم هذا البحث دليلا واضحا على أن تحسين ظروف عمل المعلمين ليس مفيدا فحسب، بل ضروري أيضا”، وأضافت: “إذا أردنا الاحتفاظ بالمعلمين المؤهلين وضمان جودة التعليم لجميع الطلاب، فعلينا معالجة الأسباب الجذرية لتوتر المعلمين وتدهور صحتهم النفسية”.

وتضفي النتائج الواردة في الدراسة أهمية متزايدةً على هذه المخاوف، إذ تُهر أن ضعف الصحة النفسية، وخاصة الاكتئاب، يمثل مؤشرا هاما على نوايا ترك العمل، واستجابة لهذه النتائج، يدعو فريق البحث إلى اتباع نهج متعدد الجوانب لدعم صحة المعلمين، بما في ذلك:

– إصلاحات في السياسات لتقليل أعباء العمل غير الضرورية وتبسيط العمليات الإدارية.

– متابعة صحة المعلمين وعبء العمل على مستوى المدرسة.

– الاستثمار في برامج الصحة النفسية الرقمية المصممة خصيصًا للمعلمين، مما يتيح دعما مرنا وبوتيرة ذاتية.

– تدخلات على مستوى النظام لدعم استبقاء المعلمين والحد من الإرهاق.

أيضا سلطت الدراسة الضوء على التفاوتات القائمة على الموقع، حيث أبلغ المعلمون في المناطق الريفية والنائية عن مستويات أعلى من أعراض الاكتئاب، كما كانت المعلمات أكثر عرضة للإبلاغ عن أعراض الاكتئاب ونوايا ترك العمل.

لذا فان تحسين رفاهية المعلمين ينبغي أن تكون أولوية لصانعي القرارات، كونها ترتبط ارتباطا وثيقا بجودة التعليم ومستوى الطلاب.

المصدر: سبوتنيك