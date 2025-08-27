دولي

الولايات المتحدة: قتلى وجرحى بإطلاق نار استهدف مدرسة في مينيابوليس

سقط عدد من القتلى والجرحى، الأربعاء، إثر إطلاق نار استهدف مدرسة “البشارة الكاثوليكية” في مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

ووصف حاكم ولاية مينيسوتا، تيم وولز، الحادث بأنه “عنيف ومروّع”.

وأفادت مصادر محلية بأنه “تم احتواء مطلق النار، ولا يوجد أي تهديد نشط للمجتمع حاليًا”.

بدوره، قال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي دان بونغينو إن “المكتب على علم بحادث إطلاق النار في مينيابوليس (مينيسوتا)، وقد أرسل عناصره بالفعل إلى موقع الحادث”.

وأضاف بونغينو “مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بالتقارير الواردة من مكتب مينيابوليس، وعملاؤنا في طريقهم إلى مكان الحادث. سنوافيكم بالتحديثات قدر الإمكان”.

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب “تم إطلاعي على حادث إطلاق النار المأساوي في مينيابوليس بمينيسوتا”، وتابع “مكتب التحقيقات الفيدرالي استجاب بسرعة، وعناصره في مكان الحادث”، وأضاف “سيواصل البيت الأبيض مراقبة هذا الوضع الرهيب، ويرجى الانضمام إليَّ في الصلاة من أجل جميع المعنيين”.

المصدر: روسيا اليوم