عربي وإقليمي

“عائلات الأسرى الصهاينة” تعلن تصعيد الاحتجاجات ضد حكومة العدو

أعلنت عائلات الأسرى الصهاينة المحتجزين في قطاع غزة، الأربعاء، عزمها تصعيد الحراك الاحتجاجي خلال الأيام المقبلة، للضغط على حكومة العدو الإسرائيلي من أجل إبرام صفقة تبادل وإعادة أبنائهم.

وقالت العائلات في بيان لها “ندعو الإسرائيليين للوقوف إلى جانبنا، ولا نريد أن يأتي اليوم الـ700 وأبناؤنا لا يزالون في غزة”.

وفي مواقف سابقة، قالت عائلات الأسرى الصهاينة إن “المماطلة المتعمدة من الحكومة الإسرائيلية في إعادتهم، تتعارض مع الإرادة الشعبية”.

يُشار إلى أن عائلات الأسرى الصهاينة تواصل منذ أشهر تنظيم فعاليات احتجاجية في عدة مناطق داخل كيان العدو الإسرائيلي، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل تؤدي إلى إطلاق سراح أبنائهم.

وتصاعدت تلك الاحتجاجات مؤخرًا بمشاركة مئات الآلاف من المستوطنين الصهاينة في فعاليات ومظاهرات عمّت مدن الداخل المحتل، إضافة إلى مظاهرات وفعاليات احتجاجية أمام مقار حكومية ورسمية ومنازل وزراء ومسؤولين في حكومة الاحتلال.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام