لبنان

الشيخ الرفاعي: بيئة المقاومة على عهدها للسيد نصر الله

أكد الشيخ مؤمن مروان الرفاعي أن “محور المقاومة سيبقى متماسكًا”، لافتًا إلى أن “بيئة المقاومة في لبنان لا تخشى في الله لومة لائم”.

وقال الشيخ الرفاعي إن “بيئة المقاومة على عهد أمينها المنصور، دام رعبه الشريف، سيّد شهداء الأمة السيّد حسن نصر الله، ومع أمينها الأمين، نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم”.

وجاء كلام الشيخ الرفاعي بعيد عودته على رأس وفد من العراق، حيث شارك في فعالية “حملة أنصار القدس”، ورأى أن “هذه النشاطات تغني بيئة ومجتمع المقاومة من خلال الاتصال والتواصل والتلاقي”.

وشكر الشيخ الرفاعي “حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لمسه من الشعب العراقي”، كما شكر “تجمّع العلماء المسلمين في لبنان، وكلّ المؤسسات الرسمية، والمجامع العلمية، والشخصيات العربية والإسلامية التي حضرت من مختلف دول العالم للمشاركة في المؤتمرات، والندوات، والبرامج التلفزيونية، والنشاطات الشعبية التي شملها البرنامج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام